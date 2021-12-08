北韓7成女兵「遭長官硬上」！入伍6年脫北女孩爆：還逼人無麻醉墮胎

▲一名曾經入伍人民軍的脫北女孩曝光北韓軍營的慘況。（圖／朝鮮中央通信社）



記者王佩翊／綜合報導

北韓人民軍壓榨女兵的新聞並不罕見，先前也曾多次傳出有女兵淪為長官們的洩慾玩具，最後甚至因此被逼退伍。如今就有一名脫北女性自爆，自己在北韓當兵時，也曾經遭到軍官性侵，不僅如此還被強迫墮胎。她直言，在北韓有高達7成的女兵都曾經遭到性侵，但卻無處申冤，宛如人間煉獄。

根據《朝鮮日報》報導，這名名為「珍妮佛（Jennifer Kim）」的脫北女性目前定居於美國，她近日透過「北韓人權委員會」的YouTube頻道自爆，自己在脫北前，曾經在人民軍內擔任6年的士兵。她表示，自己在23歲那年遭到營內長官性侵。而當時對方甚至還先詢問她上一次月經的時間，疑似是為了推測排卵期，企圖在「安全期」性侵她。

▲▼北韓女兵的生存環境非常嚴苛，在軍營內時常遭到壓榨。（圖／達志影像／美聯社）



珍妮佛直言，女兵遭性侵一事在北韓軍隊中早就不是新聞，不只有她，北韓人民軍內幾乎有70%的女兵都曾經淪為軍官的性奴。然而由於軍隊內環境封閉腐敗又男尊女卑，且高官們層層包庇，遭到性侵或是性騷，想要獲得仲裁或是逃離魔爪，可以說是難上加難。

她也提到，由於長官們都是無套性侵，因此很多女兵還得面臨遭到強迫墮胎的命運。珍妮佛說，由於軍隊的糧食不足，吃也吃不好，因此她在下部隊後身體非常虛弱，生理期也開始不規律。然而有一天她發現自己身體有異狀，於是便向上呈報長官，怎知幾天後就被長官通知要在晚上10時到軍醫院報到。

珍妮佛不疑有他地前往軍醫院，沒想到她一到場，就被要求直接上手術台，並以無麻醉的形式被執行墮胎手術，術後讓她身心靈痛苦不已。當時的悲慘回憶如今也不斷困擾著她，直到現在她還是會做惡夢，而且也很難再懷孕。

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