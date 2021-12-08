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社會 社會焦點 保障人權

網紅小玉換臉名人賣A片賣錢　百萬賓士GLC300休旅車將被拍賣

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦網紅「小玉」朱玉宸涉利用Deep Fake深偽技術，換臉製造名人的假A片上網販賣一案，查扣朱男用犯罪所得購買的1輛賓士休旅車，並在偵結前依法先拍賣保值，將由行政執行署新北分署於下周一（13日）上午10時，以公開喊價方式開箱拍賣，新北分署歡迎民眾與車商競標，以免錯過可惜。

▲▼網紅「小玉」賣名人換臉假A片，坐享賓士休旅車將被法拍。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲網紅「小玉」朱玉宸涉賣名人換臉假A片，坐享賓士休旅車將被法拍。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲▼網紅「小玉」賣名人換臉假A片，坐享賓士休旅車將被法拍。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲網紅「小玉」朱玉宸涉賣名人換臉假A片，坐享賓士休旅車將被法拍。（圖／行政執行署新北分署提供）

朱男將被拍賣的這輛賓士休旅車，款式為MERCEDES-BENZ(GLC 300 4MATIC COUPE)，排氣量 1991CC，2016年11月出廠，車身白色，據網路資料顯示，這款新車售價約300萬元，朱男去年買的是中古車。

新北分署指出，這輛賓士休旅車可正常發動行駛，儀表板里程數顯示為6萬0267 公里，以肉眼檢視車輛外觀，無毀損情形，左側前後車門加裝氛圍燈，車內乾淨整潔，朱男表示車內設備包括音響、座椅都是原廠配備，他自費22萬元加裝自駕系統。

▲▼網紅「小玉」賣名人換臉假A片，坐享賓士休旅車將被法拍。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲網紅「小玉」朱玉宸涉賣名人換臉假A片，坐享賓士休旅車將被法拍。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署表示，有意競標者請於13日上午9時到新北分署13樓「禮股」會合，由專人引導至地下4樓停車場先行察看車輛狀況，並應於上午10時前，持身分證明文件完成登記領牌與簽署承諾書手續，準時入場，拍賣設有底價但不公開，競標無須預繳保證金，出價最高者得標，現場繳清價款與3500元鑑價費，當場點交，得標者過戶時須自行繳清車輛所欠稅、費與罰單，目前已知該車尚欠300元罰鍰。

▲▼網紅「小玉」賣名人換臉假A片，坐享賓士休旅車將被法拍。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲網紅「小玉」朱玉宸涉賣名人換臉假A片，坐享賓士休旅車將被法拍。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署提醒，有興趣參與競標之民眾請上新北分署官網(https://www.pcy.moj.gov.tw/)首頁，點閱「動產拍賣」專區，瀏覽相關拍賣公告，以上拍賣資訊如與拍賣公告所載不符，應以拍賣公告為準。另因須配合政府第二級警戒防疫政策，將限量開放民眾入場競標及觀看，以登記領牌者優先入場，並全程佩戴口罩與簡訊實聯制登記，另將全程以臉書直播投開標過程。

至於檢方偵辦進度，據悉已有70多位被害人提告，多為女性網紅、直播主或藝人，檢警仍在清查有無遭朱男換臉製作假A片，最快將在明年（2022）1月偵結，初估朱男犯罪所得約1000萬元。

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