網紅自爆「交手林秉樞」8個月！突收到草莓　最後私訊內容曝光

▲林秉樞施暴高嘉瑜遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）



記者曾羿翔／綜合報導



林秉樞因施暴高嘉瑜，身分起底不斷引起外界討論。網紅「四叉貓」6日在節目上爆料，自己與林秉樞在2019年到2020年間曾往來長達8個月，中間曾吃過幾次飯，林秉樞除了出手大方，還多次不經意地提到國安局。兩人最後一次的訊息內容也隨之曝光。

四叉貓6日在節目「鄉民來衝康」上表示，一開始他覺得林秉樞是嘴巴很甜的男人，但是在一起吃飯的時候，林秉樞卻會說出一些讓人有警覺心的話。對此，四叉貓就舉例，林多次在聊天過程中「不經意地提到國安局的工作之前如何」等等。媒體人尹乃菁還在節目上詢問四叉貓，林秉樞跟你往來的目的是？」四叉貓回應，不知道原因，「不過他應該是覺得我很可愛」。

四叉貓指出，兩人在2019年到2020年之間有聯繫，大約8個月的時間，但後來林就不讀訊息了，最後的訊息是林向他說，「有點事要避風頭，所以先不要聯絡」。

▲四叉貓曾與林秉樞往來8個月。（圖／翻攝自四叉貓臉書）



事實上，四叉貓5日就曾在批踢踢上表示，林秉樞每次請吃飯都很大方，每餐都是好幾千元，還常說要幫他評鑑新的交往對象，關心他的感情狀況，就算沒約出去吃飯，平常還會記得私訊關心他，生日祝福那種就不提了。

▲林秉樞寄給四叉貓的草莓禮盒。（圖／翻攝自四叉貓臉書）



四叉貓還說，有次林秉樞問他喜歡吃什麼水果，他表示喜歡吃草莓，結果林秉樞就寄草莓禮盒到他家，而讓他印象最深刻的是，有次他染頭髮，林秉樞竟發現還誇說很好看，「我長那麼大第一次有人注意到我的髮型耶」，他們聊天都會聊2-3小時，「不管講什麼林都會表現出高度興趣，就算我講2小時，我當年玩天堂做些什麼，他也完全沒露出不耐煩的樣子」，一般女生如果碰到像林秉樞這樣的男生「怎可能不暈船」？

針對有消息指稱林秉樞是國安局外圍人員，甚至聲稱國安局有介入司法系統，國安局已發出聲明表示，強調林秉樞並非局內人員，相關說法均非事實。

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