林秉樞曾與4立委吃飯　郭國文爆：他聊范雲著作讓人有共鳴

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，引發輿論譁然，周刊7日揭露，林男常與政壇人士攀關係，甚至拍照留下紀錄，並報導他曾參加民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲、台灣民眾黨立委邱臣遠餐敘，合影時還坐在正中央「C位」。對此，鍾佳濱上午受訪說，該餐敘是去年與幾位新科立委相約吃飯，林男剛好在附近因此過來，有聊了幾句，不過對這個人沒什麼印象；郭國文則說，林男當天聊了范雲的論文和著作，讓人產生共鳴、印象深刻。

鍾佳濱今天上午受訪說，該餐敘是在第十屆立委上任不久後，他和郭國文、范雲相約吃飯，因他與邱臣遠過去就新南向議題有所互動，因此他也邀請了邱與會，至於林秉樞則是人在附近，有與會者者提到有這樣的人會過來致意，因此聊了幾句。

媒體追問，當時與林男對話過程中，是否有感受到他的異狀？鍾佳濱坦言，老實說他根本忘記有這個人，也對這場餐敘沒印象，亦不曉得當時是用誰的手機拍照，且應該也沒有與林男加Line，否則林男應該會傳照片給他。

郭國文今天受訪則說，「那場飯局我記得，但對那張照片沒有印象」，當時他和鍾佳濱是應范雲的邀請吃飯，因為3人都是學運世代的人，而林秉樞當時剛好打電話來，所以就請他吃飯，「很單純的一個午餐」。

郭國文回憶，當時該場飯局聊「閒話家常」，因為林秉樞之前有向他提過，很欣賞范雲，而飯局期間林男剛好打電話來，所以就邀請「要不要一起過來？」

媒體追問，所以跟林秉樞熟的程度大概到哪？郭國文說，這個很難定義，就他打電話來，「我跟很多人都可以吃飯，作為一個政治人物，被人家找吃飯本來就是一件很正常的事情，常常會有吃飯的時候」，印象中好像與林男吃過兩次飯，但還要再想一下。

郭國文談及，老實說，會認識一些朋友很正常，當天餐敘林男都在聊范雲的論文和著作，「都有一些了解」；媒體驚訝說，真的聊到這麼細節嗎？郭說，真的啊，林男會討論到會讓人有共鳴，「讓范雲印象深刻」。

對此，餐敘「主揪」范雲說明，當天主要是學運老朋友約好要聚會，她事前也不知道林先生會到，「跟平常聚會沒太大不同」；至於林男聊了自己的著作，范直言，林男是個博士生，有點像是學術界的後輩，重要的是，應該回歸譴責親密關係暴力、利用性私密影像威脅等狀況，無論認不認識，所有人都要一起努力，預防再有下一個受害者。

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