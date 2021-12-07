柯文哲發起1人1信要蘇貞昌查網軍　羅秉成：沒收到多少信

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，引發網軍案外案。台北市長柯文哲近日在臉書發文發起「一人一信，呼籲行政院徹查網軍」。對此，政院發言人羅秉成表示，目前沒統計收到多少信。

羅秉成上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪。菱傳媒疑似遭駭客攻擊，羅秉成說針對涉及到言論自由，還涉及到媒體的報導自由，所以要嚴肅以對；駭客入侵刪除資料是犯罪行為，是妨害電腦使用罪。就我所知，菱傳媒有報案，屆時看事件的原委、追查軌跡、犯案動機等，都有待警方調查。

針對高嘉瑜的家暴風波衍生成網軍鬥爭，羅秉成說，網路上有違法的事情都會辦，不管是涉及妨礙秘密等，該辦就辦；至於網軍，是屬於資訊操作、認知作戰，更高層次的甚至是來自境外。這種行為若屬違法，該管的都會管，但網軍若在境外，要徹查很困難。

至於外界近日質疑林秉樞與網軍關係，台北市長柯文哲發起一人一信，要求行政院徹查網軍？羅秉成僅回應，目前沒統計收到多少信。

羅秉成並指出，網路上認知作戰的行為對台灣危害很大，這次公投就有來自中國認知作戰的報告；羅說，若查到是境外IP，查到的意義也不大，「希望人民的眼睛要雪亮一點」，不要受到認知作戰的攻擊。