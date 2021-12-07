　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲發起1人1信要蘇貞昌查網軍　羅秉成：沒收到多少信

▲▼行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，引發網軍案外案。台北市長柯文哲近日在臉書發文發起「一人一信，呼籲行政院徹查網軍」。對此，政院發言人羅秉成表示，目前沒統計收到多少信。

羅秉成上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪。菱傳媒疑似遭駭客攻擊，羅秉成說針對涉及到言論自由，還涉及到媒體的報導自由，所以要嚴肅以對；駭客入侵刪除資料是犯罪行為，是妨害電腦使用罪。就我所知，菱傳媒有報案，屆時看事件的原委、追查軌跡、犯案動機等，都有待警方調查。

針對高嘉瑜的家暴風波衍生成網軍鬥爭，羅秉成說，網路上有違法的事情都會辦，不管是涉及妨礙秘密等，該辦就辦；至於網軍，是屬於資訊操作、認知作戰，更高層次的甚至是來自境外。這種行為若屬違法，該管的都會管，但網軍若在境外，要徹查很困難。

至於外界近日質疑林秉樞與網軍關係，台北市長柯文哲發起一人一信，要求行政院徹查網軍？羅秉成僅回應，目前沒統計收到多少信。

羅秉成並指出，網路上認知作戰的行為對台灣危害很大，這次公投就有來自中國認知作戰的報告；羅說，若查到是境外IP，查到的意義也不大，「希望人民的眼睛要雪亮一點」，不要受到認知作戰的攻擊。

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
麻古茶坊買1送1！　連續8天搶喝
本土逾28天零確診！陳時中證實「再度清零」　曝台灣仍有2危機
Omicron空氣傳播！　完全「0接觸」仍確診
衛福部官員頻登社會版面　陳時中說重話了
董座偷吃全家抓包他！　妻怒嗆：一手念經一手摸乳
台中確診船員「應是舊案」　羅一鈞：對社區威脅低
快訊／暴增21例境外移入！　這國家來台10例最多
快訊／暴增「21例境外移入」！　創今年新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批林秉樞踐踏女性「恐20人上當」　沈富雄：他活在古時候早處以宮刑

民進黨公投催票影片上線　6語言號召新住民投下「四個不同意」

「如果反美豬公投過了」　王美花：台灣真的是搬石頭砸自己腳

柯文哲發起1人1信要蘇貞昌查網軍　羅秉成：沒收到多少信

白宮宣布外交抵制北京冬奧　時力黨團疾呼台灣不應缺席

美國抵制北京冬奧　外交部：跨部會討論因應

林秉樞存款2300萬打哪來？　郭正亮曝4種可能來源

脫口「一年後搞不好要離開」　侯友宜澄清：珍惜每一天做好市長角色

「我搞不好也要離開！」侯友宜一句話引遐想　柯文哲在旁出聲緩頰

圖／中油棧橋「插在藻礁上」　潘忠政：潮水退了就知道誰沒穿褲子

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

批林秉樞踐踏女性「恐20人上當」　沈富雄：他活在古時候早處以宮刑

民進黨公投催票影片上線　6語言號召新住民投下「四個不同意」

「如果反美豬公投過了」　王美花：台灣真的是搬石頭砸自己腳

柯文哲發起1人1信要蘇貞昌查網軍　羅秉成：沒收到多少信

白宮宣布外交抵制北京冬奧　時力黨團疾呼台灣不應缺席

美國抵制北京冬奧　外交部：跨部會討論因應

林秉樞存款2300萬打哪來？　郭正亮曝4種可能來源

脫口「一年後搞不好要離開」　侯友宜澄清：珍惜每一天做好市長角色

「我搞不好也要離開！」侯友宜一句話引遐想　柯文哲在旁出聲緩頰

圖／中油棧橋「插在藻礁上」　潘忠政：潮水退了就知道誰沒穿褲子

「急件沒做趕下班」一唸就臭臉　他氣炸：年輕人把工作當什麼？

牛津千人混打試驗出爐！　1劑AZ或BNT「搭這品牌」登最強疫苗組合

臺南市推動畜牧廢水再利用　綠色經濟創多贏

南科帶動民間投資　3行政區後市可期

悍將證實洪一中請辭教頭一職　球隊1月開始訓練

基隆35合約醫療院 + 12快閃站　11日前施打莫德納贈百元禮券

粉紫狼尾草大爆發！台中夢幻園圃秘境成打卡點 　爽拍療癒系美照

LINE免費貼圖來了！GUCCI結合LAIMO超生動　限時6款快入手

接種領100近千人潮塞爆北車　近半數是新住民！醫界：打第一劑最多

越女賣淫被潛返...再偷渡組樓鳳集團　揪恩客男友+4姊妹躺著賺

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

政治熱門新聞

快訊／台中5確診為Omicron？4人打過疫苗　檢體今早急送實驗室

跟林秉樞交友錯在哪？王浩宇這樣說

林秉樞曾與4立委吃飯　郭國文爆：他聊范雲著作讓人有共鳴

快訊／招待所違建開拆！顏寬恒將說明

網紅自爆「交手林秉樞」8個月！最後私訊內容曝

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

顏家招待所開拆！顏寬恒轟「公保地等嘸徵收」

月花40萬交際　林秉樞「綠營網軍」關係圖、5大疑點曝光

開拆招待所！顏寬恒敲下第一塊磚

快訊／中職第六隊露曙光？　立院三讀修正《運產條例》

快訊／奄奄一息簽自白書　高嘉瑜戴黑口罩現身吐一句話

士官長替女士官「按摩服務」遭控性騷　海軍記大過汰除

藍營質疑林靜儀「請吃米其林肉圓」　他：打臉顏寬恒

「我搞不好也要離開！」侯友宜一句話引遐想　柯文哲在旁出聲緩頰

更多熱門

相關新聞

「我搞不好也要離開！」侯友宜一句話引遐想　柯文哲在旁出聲緩頰

「我搞不好也要離開！」侯友宜一句話引遐想　柯文哲在旁出聲緩頰

儘管距離2024年總統大選還有2年多，但由於總統蔡英文無法連任，各黨會推派的人馬受外界熱議。皆被點名為2024參選人的台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦於7日同台，侯友宜難得與柯、鄭同台，言談間也流露出共同期勉的感性，他表示，「今天我們3個坐在一起，其實我是滿開心的」 ，在市長職位上，「我們還有機會對市民朋友做什麼事，就要把握，不然隔一年多，他（意指柯文哲）要離開了，他（意指鄭文燦）也要離開，我搞不好也要離開」，難得有機會做事，就要好好把握。

暴力掀波　林秉樞網軍案有兩結局

暴力掀波　林秉樞網軍案有兩結局

蘇稱嚴查網軍　柯：他們不會查

蘇稱嚴查網軍　柯：他們不會查

柯文哲：對「小編治國」不以為然

柯文哲：對「小編治國」不以為然

朱立倫喊Me Too：藍綠都勇敢站出來唾棄網軍

朱立倫喊Me Too：藍綠都勇敢站出來唾棄網軍

關鍵字：

行政院蘇貞昌柯文哲網軍

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面