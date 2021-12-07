國民黨發起「#ACAMeToo」運動：拒絕網軍傷害台灣民主

▲國民黨揭露林秉樞「綠營網軍」關係圖。（圖／取自國民黨臉書）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭家暴，扯出網軍案外案。國民黨痛批，林秉樞爆出高嘉瑜施暴事件後，網上立刻出現綠營慣用側翼網軍幫忙帶風向護航，主席朱立倫7日呼籲，台灣民主正在被傷害，一起拒絕網路暴力，號召大家在Facebook、IG、Twitter等平台標註「AntiCyberArmyMeToo」（#ACAMeToo！）

朱立倫表示，台灣的民主正在被傷害，必須一起拒絕網軍，拒絕網路暴力。他提到，近期見識到受政治力操控的網軍以顛倒黑白的方式蓄意攻擊，不僅製造許多受害者，更嚴重擾亂社會，「我們呼籲社會各界，只要受過網軍的網路暴力，請一起站出來，一起反對網軍（Cyber Army）傷害臺灣的民主與社會安寧。」

朱立倫強調，不分黨派、行業，不管是政治人物、企業界、學界、體育界、藝文界、演藝人員，在這個關鍵時刻，必須站出來遏止這種動輒採取網軍，造成網路暴力文化盛行。「這一步如果退了，臺灣民主就危險了，請大家一起站出來！」「拒絕網路暴力！#ACAMeToo」

國民黨文傳會指出，在林秉樞案中最令社會驚恐的是，即便林秉樞犯下如此駭人聽聞的重大惡行，依舊能通過李柏璋等人的網軍操作模式，將事實顛倒黑白、大事化小，甚至連人進到看守所，還是有網軍在外面幫忙操作，背後的神秘金流與暗黑勢力都讓人不寒而慄。

國民黨文傳會痛批，值此網軍亂象橫行的時刻，網軍治國與選舉奪權最大的受益者蔡英文總統到現在一聲不吭，民進黨竟還有臉出來指控所謂國民黨坐擁「機器人大軍」？

文傳會強調，所謂的越南帳號早已被抓是網軍「反串」攻擊，包括當時綠營側翼王浩宇的種種操作也早就被公開揭露，民進黨如果再不知反省檢討，台灣社會反對網軍治國製造亂象的怒火一定會反噬、推倒放任網軍橫行的鴨霸政權。

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