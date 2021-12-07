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他曝林秉樞的側翼粉專！這些人按讚　打完高嘉瑜後4天沒發文

▲▼黃揚明爆料臉書粉專「母湯害台灣」由林秉樞經營。（合成圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

▲黃揚明爆料臉書粉專「母湯害台灣」由林秉樞經營。（合成圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

記者黃巈禾／台北報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，後續被爆料無業卻有存款2336萬元，疑似靠當網軍賺錢。資深媒體人黃揚明今（7日）爆料，林秉樞曾對綠營友人宣稱由他操作的匿名側翼粉專叫做「母湯害台灣」。

黃揚明表示，接獲爆料，林秉樞曾對綠營友人宣稱由他操作的匿名側翼粉專叫做「母湯害台灣」，這個粉專2019年3月12日建立，目前有2萬3千多個粉絲、2萬6千多人追蹤，算是一個已經養成熟的粉專，且根據臉書頁面顯示，該粉專僅1個位於台灣的使用者負責管理。

黃揚明列出該粉專與林秉樞能連結的線索，包括：一、11月23日下午4點54分，該粉專發了最後一篇批評馬英九是「前後矛盾的死政客」圖文後，至今已超過14天未更新，這段時間發生11月24日林母告別式、11月25日以後則忙著到處聯絡人脈壓新聞，11月30日事件爆發、被捕；二、11月19日上午10點34分，該粉專引述前立委段宜康臉書於當天9點11分攻擊顏清標曾喝花酒的貼文，批評「標哥拿納稅人錢過的好爽啊啊啊！」

三、11月11日傍晚5點49分該粉專發文後，間隔將近4天沒有發文，直到11月15日中午12點40分才更新，而施暴高嘉瑜發生在11月11日晚間，限制高嘉瑜自由至13日晚間。四、今年8月4日，該粉專曾分享高嘉瑜呼籲政府五倍券現金、數位券一起發放的圖文。

▲▼母湯害台灣。（圖／翻攝臉書）

▲臉書粉專「母湯害台灣」。（圖／翻攝臉書，下同）

黃揚明彙整該粉專11月共發出22篇貼文，其中攻擊國民黨和顏家共15篇（68.18％，其中顏家6篇）、攻擊柯文哲3篇（13.64％）、罵中國3篇（13.64％）、挺林靜儀1篇（4.55％）。黃揚明指出，特別是該粉專11月11日以前原本發文頻率蠻高，但在11月11日晚上以後只發過3篇。

此外，黃揚明發現，到該粉專按讚的公眾人物包括：總統蔡英文辦公室主任黃重諺、台灣智庫民調中心主任卓冠廷、民進黨立委吳思瑤、民進黨發言人暨台北市議員簡舒培、民進黨桃園市議員楊家俍、華視總經理莊豐嘉，其中簡舒培、卓冠廷均有在林母告別式致送蘭花。

黃揚明指出，這個粉專成立時間也值得探究，2019年3月12日是民進黨初選登記前一週，該粉專剛成立時由一位自稱「小仙童」的女性小編負責，還曾幾次直播與網友互動，且多半是由這位「小仙童」手繪嘲諷圖文來攻擊韓國瑜、郭台銘、柯文哲等非綠營政治人物，該粉專也曾邀請舉辦學界、政界人士的實體演講活動。

▲▼母湯害台灣。（圖／翻攝臉書）

黃揚明提到，2020年總統大選過後，該粉專風格轉變，變成轉發其他綠營政治人物、側翼粉專為主，被該粉專轉發過哏圖的政治人物官方具名圖卡幾乎都是新系，如賴品妤、簡舒培、許淑華等，另外轉貼哏圖的粉專包括「打馬悍將粉絲團」、「Mr.柯學先生」、「獨力電爆」、「峰狂打臉94爽」、「百柯全書」等，日前在台中第二選區吃豐盛炒米粉的音地大帝，還曾在11月23日的貼文下留言「轉貼請附出處好嗎？」

黃揚明透露，一位熟悉網軍操作的人士告訴他，研判該粉專的經費只到2020總統大選，選後可能就由林秉樞一人管理，因此，改採低成本模式運作，等待業主發包再重啟運作。

黃揚明指出，包括罷韓、防疫、挺3Q這個粉專無役不與，甚至連今年9月國民黨主席選舉，該粉專都發2篇反串說要「支持張亞中出任國民黨主席」、「全力支持張亞中當選國民黨主席，韓國瑜再戰2024」，相當耐人尋味。

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