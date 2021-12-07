林秉樞憑什麼行情那麼好？　小肉鎚姐姐曝光「秉摳流」把妹技巧

▲對立委高嘉瑜施暴的林秉樞，被起底周旋在許多美女或女名人之間，顯得情史相當豐富。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）



記者林彥臣／綜合報導

林秉樞施暴立委高嘉瑜，黑歷史也不斷遭起底，不難發現他過去情史豐富，周旋在許多美女或女性名人身邊，「行情」可以說相當令人稱羨。對此之前爆料林秉樞遊歐洲會隨身攜帶小肉鎚，因此被網友暱稱為「小肉鎚姐姐」的律師李菁琪就曝光了「秉樞流」把妹技巧，讓網友們參考。

李菁琪律師在PTT發文表示，林秉摳只有在對想追求、想蹭、有利用價值的人，就特別大方有禮貌，像是對四叉貓就請客上千元的大餐，但是對她就只請吃滷肉飯，甚至在巴黎用林秉摳的觀光簽證買名牌包退稅，都還要她用退稅的錢請客。

▲爆料林秉樞會隨身攜帶肉鎚，因此被網友暱稱為「小肉鎚姐姐」的李菁琪律師。（圖／Facebook／麻煩找菁琪律師-Better call Zoe）



李菁琪律師分析，林秉摳很擅長包裝自己，除了賣弄文采、裝憂鬱、裝文青之外，還會說自己又去餵街貓，還幫街貓取名字，愛心滿滿堪比林爸爸狗園，或者是對親戚的小孩表示滿滿的母愛。

李菁琪律師強調，貓和小孩根本tinder標配照片，「可以把臉書經營成tinder就是為什麼他幹妹幹不完，你各位只能打手槍的關鍵好嗎？」

網友對此回應表示，「這故事告訴我們請人吃飯要大方一點！」、「就人帥嘴甜啊，4X那篇不就說明他嘴多甜了」、「跪求秉摳撩人話術金句集錦 我實在很好奇」、「貓我懂...小孩也行喔? 哇靠.. 」、「感謝分享把妹技巧，哈門」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘