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快訊／奄奄一息簽自白書　高嘉瑜戴黑口罩現身吐一句話

▲▼高嘉瑜現身立法院。（圖／記者陳煥丞攝）

▲高嘉瑜現身立法院。（圖／記者陳煥丞攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞軟禁在飯店內暴打，還遭逼迫簽署一份自白書，律師李永裕透露當時高嘉瑜「被打得奄奄一息」。高嘉瑜今（7日）戴黑色口罩現身立法院簽到時受訪低調表示，「交給司法調查」。

針對網紅「館長」陳之漢送巧克力安慰，高家瑜則說，「感謝館長真的很暖心，很多人都很關心，希望不要再有人像我這樣」。

高嘉瑜李永裕6日召開記者會指出，這次送交給新北地檢署分成兩個部分，第一就是逼供的影片、第二就是脅迫書，媒體報導上面所寫的所謂自白書，但不能稱作自白書，因為是在脅迫之下寫下不實的內容，都是在11月12號，已經是被打後，奄奄一息的狀況下，錄下逼供影片和寫下脅迫書。

李永裕也說，另外也查到林秉樞散布親密影片和照片，被害人身份還在查證，相關事證已經有提供地檢署來進行進一步的處理。

李永裕說，逼供影片在高嘉瑜手機裡，脅迫書則是在林秉樞手機，另外媒體有報導7月也被迫錄下影片，這部分還在跟高嘉瑜了解，目前檢察官聲請羈押大概有7項罪名，所提到的這個內容是犯罪事實增加，但是罪名還沒有增加，另外關鍵白色豆腐頭的備份硬碟也是一個問題，要找到豆腐頭內的記憶卡才是關鍵。

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