北市促銷莫德納！議員質疑「僅1醫院能打」　市府：還有17家特別門診

▲台北市長柯文哲出席北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

【17：16 更新特別門診為17家】

記者袁茵／台北報導

由於中央有一批莫德納疫苗將於12月9日到期，台北市長柯文哲6日指出，台北市開放促銷活動，只要是在12月6日至12月9日施打莫德納，就可獲得北市贈送的100元禮券；但無黨籍台北市議員陳建銘發現，北市府提供的「現場掛號」圖卡中，僅只有12月8日的台北聯合醫院仁愛院區提供莫德納接種。

柯文哲6日上午出席台北市防疫記者會時提及，從12月6日起至12月9日止，「凡是打莫德納疫苗，不管是第一劑、第二劑或第三劑，就會送100元禮券。」如果是6日早上已經打疫苗的人，也可以持「小黃卡」（疫苗接種證明）來補領。

不過，陳建銘於臉書指出，為了協助還沒打疫苗的鄉親能趕快去施打疫苗，他跟衛生局調閱施打地點跟時間後，發現莫德納疫苗施打日期、地點居然只有12月8日的仁愛醫院。

對此，台北市政府發言人陳智菡回應，疫苗接種排程一直照中央1922平台配對與需求安排，近月因打氣不如預期，加上有部分疫苗即將屆期，中央於上週末要求各地方政府協助提升打氣，北市府也配合中央送出禮券鼓勵民眾施打。

陳智菡提到，莫德納接種有「固定門診」及「隨到隨打」2種方案，北市將視接種狀況因應調整，早上已有請醫療院所評估是否加開莫德納門診，使接種有效率且不空耗醫療資源。

▼台北市12月6日至12月9日莫德納門診一覽表，民眾可自行到醫院網站做登記。（圖／台北市政府提供）

▼北市「現場掛號（俗稱隨到隨打）」疫苗方案。（圖／北市府提供）