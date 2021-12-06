馬文鈺爆北市包庇「李柏璋涉吸毒」　市刑大駁：未曾受理或偵辦過

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打事件越演越烈，高嘉瑜前男友、助理馬文鈺4日爆料，「台獨機關槍」李柏璋跟著前民眾黨中央委員張益贍時，曾涉入毒品案卻被包庇；而台北市長柯文哲5日則說，「要去查看看」。民進黨台北市議員王世堅6日在議會詢問此事，北市府警察局刑警大隊長蔡燕明回應，各分局均未曾受理或偵辦李柏璋涉毒品案。

王世堅6日於台北市議會警政衛生委員會提及，社會相當關注高嘉瑜受暴一事，除了同情遭遇外，也希望追出背後元兇集團，依照外界指控，李柏璋曾在台北市議會工作過，還幫助過柯市府團隊，但現在被指控吸食毒品，讓柯文哲於5日答應「要去查看看」，既然能做骯髒事情攻擊、霸凌他人，確實有可能吸食毒品，詢問各單位是否查緝或接觸過李柏璋？

北市府警察局刑警大隊長蔡燕明指出，自己不認識李柏璋，因為他剛到台北市警察局，所以沒有接觸；經了解包括各分局，沒有受理也沒偵辦李柏璋涉毒品案件，若有相關不法具體事證，會嚴加究辦。

被問到柯文哲是否有交付辦理？台北市警局副局長邱寬愉回應，自己是新來的，刑事辦案由刑大偵辦，如果有相關刑案偵辦都由刑大辦理；柯文哲沒有直接跟他說，但台北市警察局長楊源明有請他去了解。

王世堅說，姑且認為局長交付命令是因為柯文哲的指示，他認為馬文鈺指證歷歷，且柯文哲也已答應社會要查清楚。

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