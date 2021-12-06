北車「打疫苗領100元」人潮炸裂！　網看傻：還以為春節返鄉

▲北車設置疫苗接種站，排隊等候施打的人龍已繞了好幾圈。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者李佳蓉／台北報導

為催打新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心於台北車站大廳西側迴廊設接種站，只要是在台人士，不限本國、外國籍皆提供莫德納疫苗施打，接種者即可獲得全聯100元禮券。想不到今（6）日距離開放接種時間還有1小時，現場人潮炸裂，已吸引近百位民眾井然有序地排隊等候。有網友看傻：「全聯100元禮券就排成這樣了，還以為是春節返鄉人潮」。

指揮中心發言人莊人祥昨日表示，指揮中心在12/5～12/9，下午1點到晚上8點，於台北車站大廳西側迴廊設莫德納接種站，接種對象為18歲以上從未打過第一劑、第一劑打莫德納滿4週、第一劑打AZ滿8週者。

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▲▼到北車打疫苗超方便，還可領100元全聯禮券。

凡是前往接種站完成施打的民眾皆可獲得100元全聯禮券，《東森新媒體ETtoday》記者實地走訪北車大廳，發現下午1點才開放接種，中午就有民眾到現場排隊，從老到少各個年齡層都有，相當踴躍。人龍從西側迴廊一路排到北車東門。有路過網友看傻：「還以為是春節返鄉人潮」。可見設置北車接種站不僅可近性強，祭出優惠好康也成為提升疫苗覆蓋率的一大妙招。

指揮中心指出，經考量台北火車站為台鐵、高鐵及台北捷運三鐵共構，地理位置便利，出入人潮眾多，為方便即時提供民眾接種服務，提升疫苗之可近性，故選擇該站做為莫德納疫苗施打站，歡迎民眾踴躍多加利用。

▼民眾踴躍前往北車接種站施打疫苗。