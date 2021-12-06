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全聯打疫苗送健康禮！財經網美「診所怕了？」他翻白眼：怕就不要混

▲▼全聯福利中心配合中央流行疫情指揮中心規劃，在新北板橋大觀門市開始設置COVID-19疫苗施打點，接種疫苗民眾還可以拿到健康好禮一份。（圖／記者湯興漢攝）

▲來全聯施打疫苗的民眾即可獲得「健康禮」。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

全聯今（6）日配合中央流行疫情指揮中心規劃開放施打疫苗，首站「板橋大觀門市」提供200劑莫德納，;隨到隨打，打完還送「健康禮」，吸引不少民眾排隊等打。財經網美胡采蘋針對「全聯開放打疫苗」一事，詢問開診所的弟弟，診所打疫苗的業務是否會受影響，他翻了個白眼回「一家診所如果會怕全聯，根本就不要混了」。

胡采蘋昨（5）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」分享與開診所的弟弟的對話，「全聯要開放打疫苗，真的很方便很棒耶，我就問弟弟，那你們診所打疫苗不會受到影響嗎，你們基層診所不會擔心嗎？」

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對此，胡采蘋弟弟分析，自己的診所平常在地方經營許久，熟悉診所的病人也很多，且打疫苗有休息室，當場也有醫生在旁邊隨時能支援照顧，後續有不舒服的情況打電話都有醫生能提供諮詢，要複診、開藥，或追溯打疫苗當天的情況也必須到診所。

胡采蘋弟弟更表示，「診所早就幫很多病人打了第一劑、第二劑，根本有先發優勢了，病人會傾向到原本的診所打疫苗，都這樣了這樣還打不過全聯，這個診所是要怎麼混下去啊。」

▲▼全聯福利中心配合中央流行疫情指揮中心規劃，在新北板橋大觀門市開始設置COVID-19疫苗施打點，接種疫苗民眾還可以拿到健康好禮一份。（圖／記者湯興漢攝）

▲全聯接種站提供施打者麵包及礦泉水。（圖／記者湯興漢攝）

胡采蘋聽完弟弟的分析後也覺得很有道理，雖然全聯的零售點又多又有人流，也有民眾一星期會去全聯兩三次，乍聽之下感覺全聯一來診所都要完蛋了，但事實並非如此。

胡采蘋利用零售商做品牌的道理來解釋，「提供在試用品、試用活動的經費，銷售空間的打造、銷售人員的訓練，後續的客服、退換貨的服務，都是要長期投資培養的，品牌一旦形成，就不容易被打敗，原來做診所也是一樣的道理。」

不過有網友認為，會到全聯打疫苗的人是與診所不一樣的對象，「全聯開打是針對不同的族群，對疫苗有認同感的人，早已經去醫院診所打完了」、「『到全聯打疫苗送贈品』就是為了逼出 27% 連一劑都沒打的老人家，這類客群也不是診所的TA」、「客群不一樣，因為有人連一劑都沒打，給點優惠吸引他們去打，提升群體免疫何樂而不為」、「提供多元選擇給不同需求的人，沒毛病」。

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