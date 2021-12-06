南投催升疫苗施打率　家樂福今明打莫德納送百元禮券或等值禮品

▲南投、埔里2家樂福今明開打新冠疫苗，免預約還送禮券（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局為提升縣民疫苗施打率及群體免疫力，結合南投、埔里2處家樂福賣場，於今、明（7）日設立接種站，提供民眾施打莫德納疫苗第1、2及追加劑，也開放第1劑打AZ的民眾混打，服務時間分上下午2時段，家樂福還贈送100元禮券或等值禮品，吸引許多民眾前往。

今天上午10點起，南投家樂福前就有民眾陸續湧入，還有雇主一口氣陪同3名外籍移工來打疫苗，3人都是打第一劑，還沒等到醫師評估，就已接到工作人員送上的禮券和小點心，移工既意外又開心。

「真好，不必預約，我才有辦法抽空來打疫苗！」民眾吳先生順利在家樂福接種他的第1劑新冠肺炎疫苗後，表示有沒有禮券不是太重要，倒是自己因為工作忙碌、一直抽不出時間預約施打，如今可以隨到隨打，才能讓他終於如願以償，打完疫苗也感覺安心許多。

衛生局長陳南松表示，南投第一劑涵蓋率達74.9%，但第二劑涵蓋僅有56.9%，為早日達成第一劑80%、第二劑60%的全國性指標，全縣僅有的2間家樂福接種站今、明2天皆提供莫德納疫苗，除供滿18歲以上、符合資格者接種第1、2、3劑接種，第1劑打AZ疫苗並滿8週以上，亦可現場混打莫德納疫苗，時間為上午10時至下午1時、晚間5時至8時，免預約可現場登記。

陳南松提醒符合資格的民眾，記得帶健保卡和接種小黃卡、把握機會踴躍前往接種，尤其秋冬季節為流感及新冠病毒活躍好發期，加上春節境外返鄉人潮將至，尚未完成第2劑的民眾記得依期限前往接種疫苗，以獲得完整的保護力；相關訊息請民眾踴躍加入南投縣政府line官方帳號，或上臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/iNantouCounty/)查詢。



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