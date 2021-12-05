林秉樞施暴案扯出「綠營內鬥」　凌濤：蔡英文查嗎？

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家事件，牽扯出民進黨派系、網軍內鬥爭議，引發全國熱議。國民黨文傳會主委凌濤指出，民進黨主席蔡英文必須給國人一個交代，行政院長蘇貞昌及檢調單位更要拿出敢動黨內大派系的決心，但他質疑，民進黨恐拿慣用的抹紅伎倆，掩蓋黨內互打的醜惡真相。

凌濤表示，林秉樞之前被綠營側翼名嘴稱為「中共同路人」，如果依照綠營邏輯，從林秉樞請託段宜康施壓媒體的Line對話紀錄來看，林秉樞已經滲透到段宜康等新潮流大佬，檢調應該盡快徹查民進黨被中共滲透的情況。

凌濤認為，綠營側翼名嘴將林秉樞稱之為「中共同路人」，雖有轉移焦點的嫌疑，但段宜康稱與林秉樞交往達十年，而LINE的對話紀錄裡，林秉樞言必稱段為「老大」，幾乎形同段宜康的左右手，可見林秉樞浸透民進黨的人脈網路之深。既然行政院長蘇貞昌稱要依法查處，國民黨要求民進黨政府更應該大力自清、徹查被中共滲透情況。

凌濤分析，儘管段宜康試圖撇清與林秉樞的關係，但在兩人的LINE對話紀錄中所展現的頻密互動，反而讓段宜康的解釋「越描越黑」，更顯示段宜康不但確實幫林秉樞打電話給媒體「關切」，也間接證實自己有施壓媒體希望息事寧人的可能。

凌濤表示，既然段宜康確實曾致電週刊關切，就更應該解釋馬文鈺爆料的那一句「男未婚，女未嫁，你們拍到進去飯店裡面而已，小題大作做什麼」是否為段宜康本人所說？若確有其事，請問段宜康在毫無根據的狀況下，憑什麼幫「認識十年卻不太熟」的林秉樞背書為「小題大作」？

凌濤表示，在段宜康的解釋中，更啟人疑竇的還有他本人已非立委，為何如此積極出手干涉媒體第四權，是需要「罩著小弟」，還是基於黨內互打，所以想讓高嘉瑜家暴報導「被消失」？

凌濤痛批，林秉樞施暴案扯出民進黨網軍派系互鬥、造成社會紛擾，蔡英文必須給國人一個交代，蘇貞昌及檢調單位更要拿出敢動黨內大派系的決心，徹查究竟段宜康與林秉樞是真為「中共同路人」？還是其實民進黨拿慣用的抹紅伎倆掩蓋黨內互打的醜惡真相？唯有通過底追查，才能讓民眾知道民進黨高層究竟是「笨」還是「壞」。

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