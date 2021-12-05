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快訊／總統府國策顧問捲入林秉樞案件　侯友宜：家暴就是刑案

▲新北市長侯友宜出席2025世壯運組織委員會揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴，引發社會譁然，牽扯出民進黨派系、網軍爭議，更爆出總統府國策顧問、PChome集團董事長詹宏志替林秉樞向媒體施壓。對此，新北市長侯友宜今（5日）被問及此事時回應，「嚴懲家暴者，這才是我們應有的態度！」

詹宏志4日晚間坦承與林秉樞相識的過程，坦承一開始欣賞林秉樞，將其當為朋友，直到事件爆發後，不斷接到對方的電話、訊息，「長年以來，熟人或陌生人來找我問個問題或求一點幫忙，哪怕是路上攔下我的年輕人，我總是認真回應，這已是我的日常」，並傳訊給《鏡週刊》的老友裴偉。

不僅如此，林秉樞更在通訊軟體的對話中稱呼段宜康為老大，在11月17日的LINE對話中，段宜康承諾出席林秉樞母親告別式，關於公祭次序，林秉樞寫下：「本來安排老大您超前面」。

林秉樞母親告別式隔日也就是11月25日，因為高嘉瑜前男友馬文鈺於喪禮發傳單爆料，為了阻止消息被披露，林秉樞就傳訊給段宜康，當天即通話兩次，分別是16分鐘和6分鐘。

當天下午3點多，段宜康即回覆林秉樞「他們還在查證中，好像不會那麼快出」，在獲得這通安心簡訊後，林秉樞開心地回：「非常感謝老大，謝謝您，謝謝，謝謝。」

關於高嘉瑜家暴案的種種爭議，侯友宜受訪表示，家暴就是一種刑事犯罪，這樣的犯罪就用犯罪的方式去處理，該嚴辦、該好好去追訴犯罪，讓被害者免於恐懼的自由，這本來就是我們社會要捍衛正義的一方，這才是根本之道。

侯友宜強調，我們守著正義、保護被害人、嚴懲家暴者，這才是我們應有的態度。

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