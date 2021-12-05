蔡英文尊重詹宏志請辭國策顧問　總統府：期盼他繼續對政策提出建議

▲PChome董事長詹宏志。（圖／記者林悅翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國策顧問、PChome集團董事長詹宏志遭指控，向媒體施壓民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴的報導。對此，詹宏志今（5日）發表請辭國策顧問的聲明，並表示原來的好意已無意義。對此，總統府稍早回應，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定，並感謝他過去所提出的政策建言。雖然詹董事長辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。

對於立委高嘉瑜遭到家暴一事，總統府發言人張惇涵則重申，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

高嘉瑜的前男友馬文鈺爆料詹宏志曾向《鏡週刊》施壓，但詹宏志4日受訪強調，轉達訊息給記者時是抱著「有個焦慮的年輕人非常害怕」，強調自己沒有做不對的事。馬文鈺4日下午公布詹宏志和林秉樞的臉書對話截圖，直指詹宏志替林秉樞對媒體施壓，「你（詹宏志）願意幫林秉樞喬事情，干預媒體自由，的確，我相信你被騙。但你說你做都沒做，那就是你人格的問題了。」

詹宏志4日晚間坦承，一開始欣賞林秉樞，將林秉樞當朋友，直到事件爆發後，不斷接到林秉樞的電話和訊息，「長年以來，熟人或陌生人來找我問個問題或求一點幫忙，哪怕是路上攔下我的年輕人，我總是認真回應，這已是我的日常」，並傳訊給《鏡週刊》的老友裴偉。

詹宏志5日發表請辭國策顧問的聲明，他表示，「我原來接受總統府聘任國策顧問這個職務，是希望從民間工作對政府有所幫助，但現在我不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非連累府方出面說明，原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解」。