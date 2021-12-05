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段宜康稱與林秉樞不熟　網友揭四大疑點：跟不熟的人講這麼久電話？

▲▼立委段宜康。（圖／記者張榮恩攝）

▲立委段宜康。（圖／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，據傳林男曾找民進黨高層施壓媒體不要報導自己惡行。前立委段宜康3日晚間自曝，林男曾在11/24請託他施壓週刊報導，要求不要刊登名字，但段事先已接獲週刊告知，因此未「打草驚蛇」。段宜康也指林秉樞曾謊稱該案是高嘉瑜遭前男友馬文鈺打等，讓他覺得對方一直欺騙他。但網友則揭四大疑點，質疑段宜康是切割、避重就輕。

段宜康3日晚間在臉書表示，自己和林早在2012年認識，不過近10年來見面次數不多，大半是在臉書或LINE上聯繫。段表示，11/24他參加林男母親告別式時，特別注意到有幾位員警在門口，同日下午，週刊向他透露「林秉樞講的不是事實，過程很嚴重，有施暴和限制人身自由；而且他們很有把握！」

段宜康表示自己當下一聽傻了，且週刊的朋友說因為他們蒐證尚未完成，要求他不能打草驚蛇，希望只能回答林秉樞說：「還在查證，不會那麼快上刊，也一定會給他回應機會。」

到了11月25日，林秉樞急著找段宜康，並撥打了幾通電話，從LINE截圖來看，顯示林秉樞向段宜康表示，「老大，我有件重要事情想請教您意見，謝謝您。只需幾分鐘，抱歉打擾了。」接著兩人講了兩通電話，通話時間長度分別為16分43秒以及6分46秒，而段宜康則表示，「他們還在查證中，好像不會那麼快出！」林再回應「好，非常感謝老大，謝謝您，謝謝。」

針對上述通話內容，段宜康歸類3個重點：第一，林秉樞說有警察是因為高嘉瑜前男友馬文鈺去告別式鬧場，發傳單說他打高嘉瑜；第二，週刊拍到林秉樞和高嘉瑜一前一後進旅館，但沒有其他畫面；第三，因為林秉樞不希望出名，高嘉瑜又是新聞焦點，如果週刊一定得報導，可不可以不要在他母喪剛辦完的這個時候；他的名字是不是可以不要出來？

段宜康坦言，這時才知道林秉樞和高嘉瑜是男女朋友。

「林秉樞對我的說法一直改變，先說是馬文鈺打高嘉瑜；然後又變成高嘉瑜因為發現他和前女友的影片，所以吃醋要害他。」段宜康也說，《鏡週刊》在報導之前，守著媒體原則，給他的訊息不多，「但已經足以讓我相信林秉樞一再欺騙我」。但不過守著對週刊朋友的承諾，他只能在報導之前應付這個他認識10年，但其實完全陌生的人。

貼文一出，許多網友留言質疑段宜康與林秉樞不熟的說法，並提出四個疑點，如叫老大、通話22分鐘、火速查證、去母親告別式等，紛紛留言指出，「不熟，通話了16分鐘，還真的去問了週刊朋友，真的不熟」、「看完之後仍沒法斷定你是被林男欺騙？但能確定你是林男的幫手之一」、「還真的不熟耶 真的熟的話，何只叫你老大，叫你老爸都有可能」、「連我這個庶民都不會隨便跟不熟的人講那麼久的電話！」

但也有網友持不同看法，留言表示，「這種人，我覺得段委員也被騙了…」、「其實這種超會偽裝的變色蟑螂到處都有，真的是防不勝防……」、「看起來就是到處攀關係裝熟的人」、「看到有些人留言不知道是太單純還是沒出過社會，這種喜歡攀關係裝熟來為自己謀取好處的人到處都是」、「連段委員都敢騙，這個人~實在是~很差勁」

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