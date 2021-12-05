環團護藻礁批蔡英文分化台灣！　潘忠政：民進黨核心價值剩下騙

▲潘忠政（左二）怒批民進黨核心價值只剩下「騙」。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

4大公投剩不到2週，台灣健康空氣行動聯盟、藻礁公投推動聯盟今（5日）和多個環保團體代表再站出來呼籲12月11日將上街遊行挺藻礁。公投領銜人潘忠政怒轟，民進黨核心價值只剩下「騙」。

潘忠政直指，總統蔡英文說，大潭三接棧橋不是蓋在藻礁上面，經濟部次長曾文生坦承，三接破壞藻礁面僅0.4公頃，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花一個說，是蓋在礁石上，一個稱架在岩石上。

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潘忠政認為，從藻礁到礁石、岩石，以上台灣領導人一個比一個會騙，大潭將來要填海造陸21公頃，另有棧橋、沉箱、航道、防波堤等三接海事工程，總計破壞藻礁面積，將超過數十公頃，若三接原方案繼續進行，藻礁受害面積恐更高達168公頃。他質疑，「騙」已成為民進黨核心價值，呼籲蔡總統在藻礁面前能夠「謙卑、謙卑、再謙卑」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，12月11日遊行，要邀請蘇貞昌、立法院長游錫堃等五院院長和蔡英文、副總統賴清德參加護藻礁氣候遊行，看到小英要團結台灣隊、要大家投四個不同意，投藻礁公投不同意的是台灣隊，投同意的就不是台灣隊，這是很大的誤解，因他們也是台灣隊，並非因想保護藻礁，就不是台灣隊。

葉光芃最後強調，大家對公投有不同看法，「但2300萬人都是台灣隊」，蔡英文無論是從民進黨黨主席身分或是總統身分，都不該分化全民。