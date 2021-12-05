徐巧芯秀簡訊嗆段宜康　「最愛放砲的一代梟雄竟縮了」

▲媒體詢問段宜康可否回應馬文鈺的質疑，但段宜康回應去問徐巧芯。（合成圖／翻攝徐巧芯臉書、ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯昨（4日）向民進黨前立委段宜康提出4點問題，希望與林秉樞有關的段宜康的「老大」出面釋疑，她今（5日）在臉書貼出一段對話，媒體向段宜康簡訊詢問是否可回應時，段宜康竟要徐巧芯回應，她直言，一個新潮流「老大」，竟然把自己該回答的問題丟給小議員？

徐巧芯昨在臉書提出4點疑問，包括：一、段宜康自稱與林秉樞10年以來有Line跟FB的互動，討論什麼？是否涉及「網軍」業務？馬文鈺以「金主」稱呼段宜康，是否曾提供資金並交付過任務給林秉樞？二、林秉樞的「招搖撞騙」是否是打著「段老大」的名號才得逞？三、段宜康11月25日得知高嘉瑜為林秉樞的女友，且週刊告知林秉樞可能涉及暴力和限制人身自由，段宜康有沒有先關心同黨的高嘉瑜？為何11月29日還持續跟林秉樞通電話？四、是否曾向對週刊有影響力的人物提出林秉樞的要求？

徐巧芯今在臉書PO出一張截圖，有媒體向段宜康訊問是否可以回應馬文鈺在記者會上的指控，但段宜康卻回覆「點名他的是徐議員，應該請徐議員回應，辛苦了，謝謝」。

「太不可思議了！」徐巧芯表示，這是哪門子的「老大」？對自己的小弟「可割可棄」，對自己可能被錄音與他互動內容不敢說明？最愛放砲的一代梟雄竟然縮了，不就代表一切爛事等同於被默認嗎？派系老大每天在臉書上攻擊國民黨，這個不對、那個不好，結果自己被外界檢視的時候，連出來面對的勇氣都沒有？當年誣指林滄敏有弊案，最後查無不法，但當時承諾要吞的曲棍球，到現在都沒吞；以擠牙膏的方式在選舉期間把王如玄的軍宅打成弊案規格，結果北檢認定合法不起訴，一句抱歉都沒有。

徐巧芯表批評，「老大」抹黑別人一級棒，但當自己牽涉進重大社會案件時又是如何處理的？如今網軍案疑雲籠罩，段老大與林秉樞關係匪淺，甚至願意替他向媒體關切，太多不合常理的舉動遭到外界質疑時，竟然龜縮起來只敢躲在螢幕後面發文？「還把你自己該回答的問題丟給我？這不是段宜康的風格吧，第二天了，出來面對吧！」