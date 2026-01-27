銀價瘋漲…飾品店吃不消了！　陸多家老闆哀嚎：做不下去關店了

▲白銀價格飆漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國銀價近期急速上漲，連帶衝擊銀飾零售市場，多地銀飾店傳出撐不下去的聲音。有業者直言，原料、工費接連調漲，售價卻難以同步反映，生意幾乎「做一天賠一天」，甚至已有店家選擇暫時關店止血。

據《都市報導》報導，一名銀飾店店主透露，她已將店內所有純銀商品全面下架。她表示，店鋪過去以販售純銀飾品為主，但近兩年銀價一路飆升，如今連最基本的銀板料都要搶購，「銀價一漲，原料商就囤貨，要加價才拿得到貨」。原本售價僅數十元的銀戒（人民幣，下同），如今單件成本已突破百元，而銀飾不像金飾能即時調價，價格頻繁變動容易引發顧客反感，定價過高又乏人問津，乾脆選擇暫停銷售。

▲銀價飆漲影響飾品店。（圖／翻攝自小紅書）

另一名主打銀戒的商家也坦言，近來幾乎天天被顧客質疑為何漲價，「銀料價格比去年翻了一倍，不調價就是賠錢」。然而價格一旦上調，銷量立刻明顯下滑，讓他無奈表示，「銀價這樣漲，生意真的做不下去」。

還有銀飾業者直言，近期銀價漲勢「漲到快倒閉」，已開始評估轉向其他材質產品。該業者指出，每天早上查看銀價都膽戰心驚，且銀價上漲同時，也推動工費、電鍍費連番調整，幾乎天天收到供應商與電鍍廠的調價通知，導致新品不敢上架。

報導指出，銀價自2025年初每克不足10元，一路飆升至2026年1月的26元以上，漲幅超過200％。一枚純銀戒指的製作成本，已從過去的幾十元躍升至百元以上。在原料商惜售、成本高企的壓力下，江蘇、湖南等地已有銀飾店選擇暫時閉店，以避免進一步虧損。

▲▼不少銀飾店做不下去了。（圖／翻攝自小紅書）

面對定價困境，有商家表示，銀飾難以像黃金一樣即時調整售價，漲價過快容易流失客源，不漲又無法承受成本壓力。部分店鋪轉而改賣白銅等價格較低的材質，或將庫存銀飾熔毀後轉售原料止損，直言「與其虧本賣，不如先停下來」。

業內分析認為，此波銀價大漲，除金融市場投機資金推波助瀾外，也與光伏、新能源車、AI算力等產業對白銀需求大增有關。在供需失衡與資金炒作交織下，銀價短期波動劇烈，首當其衝的，正是以薄利為生的銀飾零售商。