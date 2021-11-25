政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

▲政院明將通過2300億「海空戰力提升計畫採購特別條例」。圖為雄風三型反艦飛彈。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥、葉國吏／台北、綜合報導

立法院22日三讀通過行政院提送的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，鑒於中國武力威脅漸增，行政院今天將會通過國防部「海空戰力提升計畫」特別預算，希望爭取在立院本會期結束前三讀通過。據悉，軍方經估算，特別預算並未編滿上限2400億。

「海空戰力提升計畫採購特別條例」明定，相關軍事採購案將自條例公布日施行，至於施行期限到2026年12月31日為止，也就是為期5年的海空軍力提升採購案。

「海空戰力提升計畫採購特別條例」涉及國防部將採購雄昇飛彈系統等8大軍購，包括海軍高效能艦艇（沱江級艦）、岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三及增程型雄三）、海巡艦艇加裝戰時武器系統、陸基防空系統（天弓三型）、無人攻擊載具系統（劍翔無人機）、雄昇飛彈系統（雄二E）、萬劍飛彈系統及野戰防空系統（陸射劍二）。

據了解，為爭取時效，行政院對軍方提出的飛彈全量產特別預算案早有準備，攸關台灣海空戰力的全面提升提升，政院決定在立法院三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」後，立即提出特別預算案送請立法院審議。