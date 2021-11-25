　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

▲▼錦江級巡邏艦,湘江艦,舷號PGG-611,雄風三型反艦飛彈,雄三飛彈,國防自主,國艦國造,中華民國海軍一三一艦隊。（圖／記者李毓康攝）

▲政院明將通過2300億「海空戰力提升計畫採購特別條例」。圖為雄風三型反艦飛彈。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥、葉國吏／台北、綜合報導

立法院22日三讀通過行政院提送的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，鑒於中國武力威脅漸增，行政院今天將會通過國防部「海空戰力提升計畫」特別預算，希望爭取在立院本會期結束前三讀通過。據悉，軍方經估算，特別預算並未編滿上限2400億。

「海空戰力提升計畫採購特別條例」明定，相關軍事採購案將自條例公布日施行，至於施行期限到2026年12月31日為止，也就是為期5年的海空軍力提升採購案。

「海空戰力提升計畫採購特別條例」涉及國防部將採購雄昇飛彈系統等8大軍購，包括海軍高效能艦艇（沱江級艦）、岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三及增程型雄三）、海巡艦艇加裝戰時武器系統、陸基防空系統（天弓三型）、無人攻擊載具系統（劍翔無人機）、雄昇飛彈系統（雄二E）、萬劍飛彈系統及野戰防空系統（陸射劍二）。

據了解，為爭取時效，行政院對軍方提出的飛彈全量產特別預算案早有準備，攸關台灣海空戰力的全面提升提升，政院決定在立法院三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」後，立即提出特別預算案送請立法院審議。

ET快訊
美國完整接種要打3劑　醫認已是趨勢「這款打3次效果有限」
當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台
今雨區擴大清晨13.1℃！高山有望降雪　下波恐新低溫強烈冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

行政院今擬通過「國家太空中心設置條例」　整合產官學研資源

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

顏寬恒財產申報「粗估破10億」！林靜儀苦笑：甲人沒比

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」一封信：您讓人民痛苦了

葛來儀稱「反萊豬公投通過恐無TIFA」　政院：反映美國產官學界看法

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

駕駛想超車！按一聲短喇叭示意　婦嚇到追上理論聽到報警秒離去

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

行政院今擬通過「國家太空中心設置條例」　整合產官學研資源

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

顏寬恒財產申報「粗估破10億」！林靜儀苦笑：甲人沒比

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」一封信：您讓人民痛苦了

葛來儀稱「反萊豬公投通過恐無TIFA」　政院：反映美國產官學界看法

台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

網公認最會糾結的3大星座！Top 1「選擇障礙」王者，連點菜都能想半天

麥當勞點餐機在台被罵翻！內行人揭1隱藏優勢：不去櫃檯了

累積破千萬劑！　第13批BNT疫苗今早06:23抵台

地表最大50億海洛因案首腦超狂背景曝！1塊金字紅布讓檢警發毛

跨年將登場　醫揭1隱憂：我再說一次！明年你也無法脫口罩

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

行政院今擬通過「國家太空中心設置條例」　整合產官學研資源

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

德新政府挺台參與國際：一中政策前提下　兩岸同意才能改變現狀

長髮正妹現身數學課露「ω曲線」　激辣視角曝學生嗨翻：我愛微積分

政治熱門新聞

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」後悔信

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

陳時中脫罩嗨唱餐會場地　政風調查：正當餐廳沒女陪侍

北市提供18醫院預約門診　10醫院現場掛號

2022台北市長選戰最新戰況曝光　蔡壁如斷言：蔣萬安看起來贏定了

整合資源　政院今擬通過「國家太空中心設置條例」

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

即／新北男闖賴清德萬里寓所　「用宗教扶正副總統」

更多熱門

相關新聞

反萊豬公投通過恐無TIFA？政院：反映美產官學界看法

反萊豬公投通過恐無TIFA？政院：反映美產官學界看法

前駐美代表處政治組長趙怡翔、華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser），24日針對美豬問題進行對談。葛來儀提到，若反萊豬公投通過，「可能會再次回到沒有台美貿易暨投資架構協定（TIFA）的狀態」。對此，行政院經貿談判辦公室回應，「相當反映現在美國產官學界之看法」。

政院明通過「海空戰力提升計畫」特別預算　拚本會期三讀

政院明通過「海空戰力提升計畫」特別預算　拚本會期三讀

台南市2件工程勇奪工程會金質獎

台南市2件工程勇奪工程會金質獎

蘇貞昌：超商勸導戴口罩　「廣播、標示即可」

蘇貞昌：超商勸導戴口罩　「廣播、標示即可」

陳吉仲拿保健食品類比萊劑引譁然　蘇貞昌：不必刻意扭曲

陳吉仲拿保健食品類比萊劑引譁然　蘇貞昌：不必刻意扭曲

關鍵字：

行政院

讀者迴響

熱門新聞

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎

15天才大一次便！30歲女「腸子癱在那不動」

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

林志玲提告陸綜！　纏鬥4年勝訴「討回1700萬」

台中驚見「一蘭貪吃蛇」！空拍人潮照曝光

影后寵物犬被送到「狗肉店屠宰」痛哭　留一輩子陰影

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面