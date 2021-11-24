蘇貞昌：超商勸導戴口罩　「廣播、標示即可」

記者陳家祥／台北報導

近期治安事件頻傳，台中、桃園街連發生超商店員遭攻擊事件，甚至僅是勸導戴上口罩就遭砍殺，引發各界譁然。對此，行政院長蘇貞昌說，超商服務台灣社會的文化備受肯定，「我們應該多一點給超商支持」；至於勸導戴口罩一事，蘇說，用廣播、標示就可以，「從來沒有要求廠商、店員負這方面的責任」。

▲近來超商攻擊事件頻傳，警方提高見警率維護安全。（圖／記者林悅翻攝）



蘇貞昌表示，對於超商提供24小時的服務、配合政府提供很多各方面協助，都可以看出超商的服務、對民眾的方便，可以說是台灣超商服務社會的一個文化，已經受人民很大的很定跟接受，「我們應該多一點給超商支持」。

蘇貞昌表示，近來發生幾起超商暴力攻擊的事件，令人痛心疾首，已經下令要求警方加強對超商的安全維護、巡邏，以及超商有任何狀況，第一時間就快速到場。

此外，今天經濟部會協調超商業者透過大的能量，讓超商的安全性能更強，並且對在超商工作同仁的辛苦給予保障，並且加強這方面的教育訓練。對於所謂戴口罩提醒，用廣播、用標示就可以，從來沒有要求廠商、店員負這方面的責任。

「總之，超商是我們最好的朋友。」蘇貞昌說，希望不只政府，鄰里大家一起，給超商肯定、給超商工作者加油，一起維護安全。