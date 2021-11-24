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葛來儀稱「反萊豬公投通過恐無TIFA」　政院：反映美國產官學界看法

▲▼趙怡翔與葛來儀進行視訊對話。（圖／趙怡翔臉書）

▲趙怡翔與葛來儀進行視訊對話。（圖／趙怡翔臉書）

記者陳家祥／台北報導

前駐美代表處政治組長趙怡翔、華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser），24日針對美豬問題進行對談。葛來儀提到，若反萊豬公投通過，「可能會再次回到沒有台美貿易暨投資架構協定（TIFA）的狀態」。對此，行政院經貿談判辦公室回應，「相當反映現在美國產官學界之看法」。

經貿辦指出，葛來儀（Bonnie Glaser）為美國知名智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）之亞洲計畫主任，研究亞洲區域政治經濟關係長達30多年，為美國亞洲議題研究知名學者，對美國政府及學界深具影響力。

經貿辦表示，葛來儀女士本次談話重點有3點。第1，蔡總統承諾開放含萊克多巴胺美豬，美方表示非常歡迎，更同意召開近5年未能舉行之TIFA會議。第2，USTR認為台灣未能履行過去開放美國肉品進口之承諾，是不可信賴之夥伴。

第3，若公投通過了，取消含萊克多巴胺之美豬進口，顯示台灣又再次違背承諾，將為雙邊關係帶來嚴重的打擊(severe setback)，未來將難以解決這些影響；同時也為雙邊貿易關係造成致命的衝擊(devastating blow)，未來簽署雙邊貿易協定更是不可能有進展。

對於葛來儀的說法，行政院經貿辦回應，相當反映現在美國產官學界之看法。經貿辦指出，在蔡總統宣布開放美國肉品進口後，美國有很多正面回饋，包括多位美方官員公開讚揚、聯邦參議員聯名致函USTR支持台美啟動貿易談判。

經貿辦指出，本年TIFA會議後，美方十分肯定台灣近幾年來對國際貿易自由化及尊重國際標準的推動及改革，並同意透過雙邊貿易往來的重要性，未來將持續推動雙邊經貿工作，這意味著雙邊貿易對話將持續暢通，也將是未來雙邊的重點工作。

經貿辦說，本次會議美方表示深刻了解我方簽署雙邊貿易協定意願及決心，並同意透過TIFA會議有助於強化台美雙邊貿易關係。

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