台南市提報2件工程　勇奪行政院工程會金質獎

▲台南市工務局「興建大台南會展中心統包工程」及「台南市海安路及公園南路道路優質化工程」獲得金質獎佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

素有工程界「奧斯卡金像獎」之稱的行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」第21屆得獎名單出爐，台南市政府在2千多件工程中擇優提報2 件工務局辦理的「興建大台南會展中心統包工程」及「台南市海安路及公園南路道路優質化工程」，均獲青睞得到佳作，再次肯定工務局團隊的努力與優質。

市長黃偉哲表示，公共工程委員會為激勵廠商之間的良性競爭辦理金質獎選拔，藉由全國優良工程之評審表揚優異工程團隊，以提升公共工程施工品質，營造優質的生活環境。台南市政府2件工程，在全國各機關3萬7千餘件工程擇優入圍88件競選工程中脫穎而出獲得佳作，值得嘉勉，並期許再接再勵。

今年獲得「公共工程金質獎」的「興建大台南會展中心統包工程」及「台南市海安路(和緯路~中華北路)及公園南路(西門路~海安路)道路優質化工程(第二標-公園南路)」，都符合生態環境維護的要素，同時具有創新性、挑戰性及周延性，對城市的建設發展是一項重要指標。

大台南會展中心淨高12m，寬132m，跨距81m之無柱之複合式多功能使用的場地，可兼作展示、宴會、會議、體育競賽及表演等多元化空間使用。最大特色在於展場屋頂具有13組鋼構桁架，搭配全台首度使用於室內的鋼纜，整體鋼構屋頂形塑台南鯤鯓造型意象，搭配外觀營造出貌似台南古蹟的紅牆斑駁歷史感及岩層堆疊感，將鋼結構、複合牆等材質融合歷史景觀意象；且全區設計採雨水貯留池及景觀基地保水系統設計（雨鋪滿自然滲透基地保水），有效收集雨水循環利用，另屋面設計太陽能發電系統，兼具節能減碳功能及增加後續經濟收益，整體設計榮獲2019年國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎之肯定。

台南市海安路及公園南路道路優質化工程以「人的城市」做為思想主軸，以人本及通用設計為基準，結合周邊公共場域，提供行人、自行車、汽機車等更安全的通行空間，建置全區無障礙人本通用友善道路優質環境。

另配合台南市發展，結合風速計、雨量計、空氣偵測器及智慧型面板等設備，設置3座智慧型路燈作為示範區，啟動智慧城市新里程碑。其中老舊公園翻新，將積水窪地改造為沙坑兒童遊戲區，以考古為主軸設置恐龍骨頭造型，周邊則以恐龍蛋為發想造型打造簡易洗手台，設置不同高度水龍頭，供不同身高孩童清洗，型塑重要節點打造亮點場域。更融入府城歷史台江內海與鯤鯓紋理印象，藉由五條港溝蓋與城垛座椅，塑造人文地景景觀，沙坑元素描述內海地景，配合保留茄冬喬木設計樹穴，訴說鯤鯓地形。獲得2021建築園冶獎公共建築景觀類獎項。

近年來市府工程施工查核小組一直努力提升公共工程品質，精進措施包括全國首創材料檢試驗機制、各區公所工程督導小組績效考核、工程全生命週期訪視座談、結合環保職安及道安之施工查核等，逐步加強訓練輔導相關工程團隊，達到黃偉哲市長強調「好還要更好」的施政目標。