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特斯拉內部信曝光　馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」！

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲ 馬斯克自有一套管理員工的方式。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）同時擔任多家公司CEO，管理團隊的方式令人好奇。美國媒體曝光他寄給特斯拉全體員工的二封內部信件，除了鼓勵員工在工作中享受小確幸以提高效率，他也嚴厲警告，當他下達指令後，主管只有三種選擇，做不到就該馬上辭職。

美國CNBC取得馬斯克在10月第一周發給特斯拉員工的二封信件，第一封信針對在工廠內可否聽音樂的問題表示，「我非常支持在工廠內聽音樂，以及任何使工作更愉快的小舉動」，因為有員工來信問他，工作中是否能一耳戴耳機聽音樂，另一耳則因安全問題不戴。

馬斯克說道，「我覺得這聽起來沒問題。此外，只要你和同事對選歌有合理的共識，用音響播放氛圍音樂也很酷。如果有其他你覺得可以讓日子更開心的方式，請告訴我，我很在乎你們每天抱著期待的心情來上班。」

第二封信件中，馬斯克一改溫和語氣，以簡單明瞭的「請注意」為標題，向全體員工表示，「如果我寄出一封有明確指示的信件，管理階層只有三種行動可選。第一，回信說明我說的話哪裡不正確，因為有些時候是我大錯特錯！第二，如果我說得太籠統，請要求我進一步說明。第三，執行指令。若沒有做到以上任何一項，那名主管會立即被要求辭職。」

《商業內幕》指出，馬斯克以另類的「企業溝通」（Corporate Communication）風格聞名，過去便曾發生內部信件外洩事件，通常會在推特上表達他的想法和手下二家主要公司特斯拉及SpaceX的最新資訊。

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