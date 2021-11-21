美17歲撐警男開槍釀2死1傷！　陪審團：5項罪名全部無罪

▲李騰豪斯獲判無罪後露出輕鬆的神情。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）之死在2020年引起全美示威衝突，當時17歲的白人男性李騰豪斯（Kyle Rittenhouse）在威斯康辛基諾沙（Kenosha）一場衝突中，以自動步槍射殺3人，造成2死1傷。他出庭辯稱是出於自衛，最終陪審團在本月19日判決，被告李騰豪斯的5項罪名「全部無罪」。

綜合外電報導，李騰豪斯在獲判無罪後興奮激動，在警方護衛下從後門離開。美國前總統川普（Donald Trump）也發表聲明，祝賀李騰豪斯最終被陪審團對其被控的5項罪名視為「無辜」，「這被稱作獲判『無罪』，還有，如果這不是自衛，什麼才是！」

▲李騰豪斯得知自己無罪的瞬間，喜極而泣。（圖／達志影像／美聯社）

遭李騰豪斯射殺的2人皆是白人男性，包括36歲的羅森鮑姆（Joseph Rosenbaum），以及28歲的胡柏爾（Anthony M. Huber）；遭他射傷的是26歲的葛羅斯克魯茲（Gaige Grosskreutz），也是白人男性。

去年8月全美許多城市仍因警暴和佛洛依德之死，持續進行示威和暴力衝突，基諾沙黑人青年布雷克卻在8月23日，在被警方攔車臨檢時，遭警方近距離連開7槍射程重傷，讓衝突刑事更加嚴重，該地示威持續到25日仍未停歇。



家住在伊利諾州安條克（Antioch）的李騰豪斯驅車北上到基諾沙，拿著一把AR-15半自動步槍進入人群，表達撐警立場並表示要協助維護秩序，保護當地一間商家的財產安全。

根據目擊者影片顯示，後來羅森鮑姆追逐持槍的李騰豪斯，將手中的一包塑膠袋丟向他，而李騰豪斯在奔跑過程中跌倒，接著朝後射擊，將羅森鮑姆射死在地。

▲李騰豪斯被追逐跌坐地上，朝羅森鮑姆開槍。（圖／路透）

影片片段接著顯示胡柏追上李騰豪斯後撲向他，抄起手中的滑板朝他頭部和頸部猛攻，並試圖搶過他手中的槍，直到被他射中為止。最終在一夜肢體衝突後，李騰豪斯射死2人、射傷1人。

李騰豪斯於隔日清晨到案，但堅稱開槍是出於自衛，時任總統川普也公開支持他的說法。檢察官依6項重罪罪名起訴李騰豪斯，其中一項另案審理。

李騰豪斯一案反映美國社會的分歧，自由派和保守派在本案上採取截然不同的立場，保守派支持李騰豪斯的人甚至在庭審過程中為他籌募了200萬美元（約新台幣5600萬元）。

最終陪審團判定李騰豪斯並無蓄意殺人的意圖，5項重罪罪名全數無罪。總統拜登針對此事回應，他指出司法系統是有用的，人們必須尊重其運作結果；之後的聲明中，拜登表示這場審判結果會讓許多美國人都感到憤怒和憂慮，「我也在內」，但所有人必須清楚陪審團已經作出判決。