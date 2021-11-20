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首富馬斯克糗道歉！特斯拉app全球大當機　數百人車門打不開

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）日前在推特上公開向車主道歉。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

電動車龍頭特斯拉先前才剛更新完畢、推出新功能的Tesla app傳出當機，包含美國、加拿大、歐洲與亞洲等地的車主都受到影響，而無法透過手機連線來解鎖車門。一名南韓車主在推特發文直接tag執行長馬斯克（Elon Musk），要他盡快解決這項「全球性問題」。

根據路透社報導，據監測網站Downdetector數據顯示，大約500多名用戶在美東時間19日下午4時40分回傳了Tesla app的故障報告，一名南韓車主更在推特上直接點名馬斯克表示，他在首爾利用iOS版本的Tesla app連線Model 3時，跳出500次伺服器錯誤，「看來是個全球性的問題。」儘管語帶誇飾，他仍成功釣出本尊，馬斯克在3分鐘內就回覆推文稱，「正在確認中……」。

幾個小時後，馬斯克更在回覆中親自道歉，「現在應該已重新上線了，看起來是我們可能不小心增加了冗餘的網路流量。很抱歉，我們將採取措施確保此類事件不再發生。」

據Downdetector數據，Tesla app當機經過約5個小時後，在美東時間9時20分仍有60多份錯誤報告。還有車主抱怨，平常總是習慣用手機解鎖特斯拉，但這次app當機讓他受困在「離家約1小時路程」之外。

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