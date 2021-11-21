教授神預言物價全漲：美未來3年通膨飆25％　Fed只有一個解決辦法

▲美國面臨30年來首次通膨。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國賓州大學華頓商學院（Wharton）金融教授席格（Jeremy Siegel），先前曾精準預言美國消費者物價指數大漲，目前為止皆正確的他警告，聯準會（Fed）需要加快貨幣緊縮政策，因為通膨短時間內不會見到任何緩減。

根據《彭博社》報導，席格預測美國未來2至3年內的累積通膨率將會達到20％至25％，之後才會逐漸緩減，「還沒有結束，除非Fed控制貨幣供給的成長，否則還會變得更糟。」

席格去年6月表示經濟刺激措施促進消費熱潮，而這股熱潮會在2021年同時推動經濟成長，以及美國20多年來的第一次通膨。

席格的判斷到目前為止都正確，美國日前公佈的政府數據也印證他的判斷，10月消費者物價指數（CPI）年增率高達6.2％，是過去30年來最大漲幅，但強勁需求同時拉升商品和服務價格，接著拉動通膨。

物價大範圍的通膨程度會比人們先前預想的還要久，也讓Fed有更大的壓力必須提前升息，可能還得加快縮減購債的速度。

席格表示儘管他認為Fed必須加快腳步，但他不認為市場已經準備好，因為疫情期間大量印鈔以平衡經濟影響，現在回收速度卻不夠快，最後就是大量湧入市場，「Fed唯一的解決方法就是升息」。