80歲參議員喊課富人稅　馬斯克毒舌回嗆：都忘了你還活著！

記者陳宛貞/綜合外電報導

世界首富馬斯克(Elon Musk)推特發文受到眾人關注,14日再度語出驚人。曾參選總統的的美國參議員伯尼.桑德斯(Bernie Sanders)在推特上呼籲敦促富人公平繳稅,釣出馬斯克毒舌回應道,他以為桑德斯早就死了,引發爭議。

高齡80歲的佛蒙特州參議員桑德斯14日在推特上喊話,「我們必須要求極端富有的人繳納公平的稅款,沒得商量。」沒想到馬斯克回應直言,「我一直忘記你還活著」,累計已有23萬讚。他接著又推文表示,「希望我賣更多股票嗎,伯尼?你就直說吧……」

Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word …