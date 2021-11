1800億這樣用！世糧署公開「飢荒援助計劃」　再點名馬斯克快捐錢

▲比斯利在推特上公開WFP的飢荒援助計劃,作為對馬斯克待回應。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)日前許諾,若聯合國世界糧食計畫署(WFP)明確交代如何使用善款,就會「立刻賣掉特斯拉(Tesla)股票捐錢」。WFP署長比斯利(David Beasley)16日在推特作出回應,公開了WFP的飢荒援助計劃,向馬斯克與世人募款66億美元(約新台幣1837億元)。

綜合外媒報導,比斯利曾在10月下旬公開喊話,只要全球首富馬斯克(Elon Musk)捐出總資產的2%,也就是60億美元(約新台幣1700億元),就能幫助解決全球飢荒。不料馬斯克卻立刻回嗆,只要WFP清楚交代如何使用這筆錢,他就會立刻賣掉特斯拉股票捐錢。

This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://t.co/eJLmfcMVqE