救援海洋保育類動物　新北動保處籲「3要4不原則」

▲新北動保處颱風夜救援擱淺鯨豚。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處於11月19日舉辦鯨豚及海龜救援課程，邀請國立海洋大學程一駿教授、中華鯨豚協會，為全臺各縣市海洋保育相關單位及熱心民眾教授「3要4不原則」，以提升活體存活率，動保處表示，今年因疫情關係，遊客減少戶外活動，通報數明顯下降三分之一，教授民眾海洋保育類野生動物相關知識，讓民眾都能成為保護海洋第一線救援人員。

「海龜教授」之稱海洋大學老師程一駿表示，全世界海龜有7個品種，台灣海域就含擴5種包含綠蠵龜、赤蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、革龜，在沙灘看到海龜或鯨豚活體擱淺時，應遵守緊急處理「3要4不原則」，1要將動物扶正、2要保濕、3要記錄呼吸及心跳速率，1不風吹日曬、2不站於動物頭尾、3不推拖拉扯、4不喧嘩，紮實充足課程讓上課人員增長知識、受益良多。

▲新北動保處與海洋大學合力搬運綠蠵龜至沙灘野放。

新北市是臺灣最北城市，轄地幅員遼闊，擁有三面環海、超過140公里長的海岸線，蘊含了豐富的海洋生物資源，曾出現小虎鯨、長吻真海豚、江豚、瓶鼻海豚、粗齒海豚、瓜頭鯨、條紋海豚、小抹香鯨、綠蠵龜、欖蠵龜及玳瑁等，不時會有迷航鯨豚、海龜擱淺，今年截至10月底共接獲通報60件，其中有55隻海龜及5隻鯨豚，多數為已死亡擱淺個體。

動保處表示，每年辦理鯨豚及海龜救援課程，增進一線人員救援處理能力，提升救援效率；若可野放個體與海隆一號工作室簽訂新北鯨豚及海龜救援契約，船隊將提供4艘救援船舶，協助動保處救援擱淺鯨豚、海龜，能以最快速度出海野放動物。

▲萬里擱淺小抹香鯨科鯨豚，成功野放回大海。

動保處指出，本次教育訓練，讓人員有完整學習生態保育觀念，盡全力救援擱淺鯨豚、海龜，持續與中華鯨豚協會、海洋大學、野柳海洋世界、海巡署、海保署、海隆一號工作室等公私組織合作，提供即時救援與後續處置。民眾若是在海岸邊發現擱淺鯨豚或海龜，切記不要主動接觸，撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報，動保處將結合各單位派員救援，以維護海洋動物安全。

▲萬里小抹香鯨科擱淺現場評估動物狀況。

▲「海龜教授」之稱海洋大學老師程一駿講解海龜。

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