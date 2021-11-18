獨／孫道存長眠金寶山　孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光

記者郭世賢／新北報導

名媛孫芸芸父親、太平洋電線電纜公司前董事長孫道存遭判刑4年3個月入監服刑，而他10月1日聲請保外就醫後，17日凌晨因癌症逝世，享壽72歲。孫道存後事家屬委由金寶山集團旗下的金寶軒辦理，據知情人士表示，孫家在金寶山有1座家族墓園「福園」，孫道存很可能安葬在金寶山。

▲孫道存入獄保外就醫72歲癌逝，金寶山孫氏家族墓園曝光。（圖／記者郭世賢攝）

據知情人士向《東森新媒體ETtoday》記者表示，孫家1993年在金寶山有1座一百多坪家族墓園，孫道存的父親孫法民就安葬在金寶山「福園」，他直言孫道存會安葬在金寶山，但是否會安葬在家族墓園裡，可能還要看他們家人的安排。

孫道存不只曾任太平洋電線電纜公司董事長，還是台灣大哥大創辦人，在1990年代叱吒商圈，但在太電資產200億元掏空案中涉及偽造文書後入監服刑，期間病況嚴重暴瘦10多公斤，10月初才獲准保外就醫，卻證實於11月17日凌晨3點因癌症逝世。

對此，孫芸芸透過助理表示：「太電前董事長孫道存在所有家人陪伴下，於17日安詳辭世，感謝各界關心與問好。家父生前有特別交代身後事宜，一切低調處理。再次謝謝大家這陣子來的關心。」微風集團則表示：「感謝各界關心，因為涉及家務，因此不便多做回應。」

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