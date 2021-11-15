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半夜摸上船偷錢失風　憤怒漁工扒光他衣服壓制報警

▲男偷爬上船專偷外籍漁工辛苦錢，行竊失風遭圍住「脫光衣」報警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲專挑凌晨爬上船偷外籍漁工辛苦錢，他行竊失風遭圍住「脫光衣」報警。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名40多歲許姓慣竊，經常在漁港爬上漁船，趁漁船夜間無人看管，偷走外籍漁工現金，昨（14日）清晨5時許，再度故技重施，在正濱漁港某艘漁船中竊取5000元現金，不料被印尼籍漁工發現報警，警方抵達後，以現行犯逮捕許男，訊後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

據了解，許男有多起毒品、竊盜前科，經常在正濱等漁港內犯案，專挑船上漁工熟睡時，凌晨至清晨時分下手，偷偷攀爬上漁船，偷走許多外籍漁工的辛苦錢，行徑非常惡劣，是地方的頭痛人物；有時被發現，還會謊稱自己是釣客，爬到船上找合適的釣點，藉此降低漁工戒心。

14日清晨4時許，許男再到正濱漁港某漁船，溜進船艙，下手行竊5000元現金，被印尼籍漁工見狀發現，經喊叫示警，所有漁工一起包圍住許男，怕他趁機逃逸，將他身上的衣服脫下，當場壓制報警。

基隆港務警察總隊表示，在10月27日就發現許男曾，偷走某漁船上印尼籍漁工的2萬多元現金，調閱監視器後鎖定許男傳喚，但他卻屢傳不到，準備向法院聲請拘提時，賊星該敗，14日清晨再次犯案落網就逮。

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