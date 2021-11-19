新北「棍刀屁孩」闖紅燈撞人　竟再「高速倒車衝撞」夫妻檔

▲王男因行車糾紛竟高速倒車衝撞夫妻檔，所幸倆人及時跳開。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一對夫妻日前分別騎機車在板橋街頭找車位，在待轉時妻子被闖紅燈的王姓男子撞倒在地，雙方因此發生口角衝突，不料王男竟憤而倒車追撞，好險夫妻倆及時跳開，王男又從車上拿出一把木棍刀攻擊夫妻，所幸警方獲報到場後將王男壓制，依殺人未遂、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌送辦。

陳男（43歲）與林女（42歲）夫妻檔13日11時許在板橋環河西路與香社一路口尋找機車停車位，在待轉區停等紅燈時，妻子機車車頭突然被闖紅燈的王男（21歲）駕駛轎車擦撞，丈夫見狀隨即停靠在路邊，關心被撞倒的妻子。

雙方理論過程中因而口角且互相推擠，王男竟然回到車上快速倒車衝撞，好險夫婦見狀趕緊跳開，人沒受傷但機車被撞倒且毀損，王男隨後又拿了放在車上自己拼裝的60公分木棍刀，雖沒抽岀刀鞘，但仍下車毆傷夫妻倆人。

員警獲報後到場，見王男仍情緒激動當場噴辣椒水壓制逮捕，查扣攜帶之木棍刀1把，經檢視夫妻倆左手、右小腿擦挫傷，表示不需就醫。王男事後供稱倒車是為了把車子停好，但警方懷疑這是推託之詞，詢後將王嫌依涉殺人未遂、恐嚇、毀損及傷害等罪嫌移送偵辦。

▼丈夫關心妻子傷勢。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方以辣椒水制服王男將他逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



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