▲2021萬金石馬拉松21日開跑，新北警加強賽事防疫及安全維護。（圖／新北市體育處提供）

記者郭世賢／新北報導

「2021新北市萬金石馬拉松」將於11月21日（週日）在萬里區翡翠灣登場，總計有來自國內、外選手共7560人參賽，因應賽事舉行，本次賽事為加強防疫措施，將要求參賽者提供指定期間防疫相關資料證明、起跑後1公里才可脫口罩、取消親友加油團參加等，以降低民眾染疫風險。

新北市警察局交通警察大隊指出，為維護參賽選手安全，本次賽事新北警將運用無人機監控賽事進行，但禁止民眾使用無人機拍攝，主辦單位公告賽事當日主會場及周邊為禁飛區域，新北警並規劃空拍機攔截小組加強巡視，如發現無人機將採取必要處置措施。

▲「2021新北市萬金石馬拉松」將於11月21日（週日）在萬里區翡翠灣登場。（圖／新北市體育處提供）

新北市警察局交通警察大隊指出，萬金石馬拉松組為42.195公里，比賽路線橫跨萬里、金山及石門等3個行政區，交通管制重點如下：

一、台2線群策翡翠灣溫泉飯店前至國光客運停車場路口往淡水方向車道，6時至14時封閉管制，並於對向內側車道實施調撥管制通行。

二、台2線萬里區萬里加投（金湯）、金山區環金路、清水磺清路口往淡水方向車道，6時至8時30分封閉管制，並於對向內側車道實施調撥管制通行，8時30分後解除管制。

三、台2線金山區磺清路口沿磺清大橋、磺港路、民生路至台 2 線萬里區下社路口往基隆方向車道，6時至14時雙向封閉管制。

四、台2線金山區清水路口至石門區愛海咖啡（含石門加油站）往淡水方向車道，6時至12時45分封閉管制，並於對向內側車道實施調撥管制通行，12時45分後解除管制。

五、上午10時30分起自石門加油站前隨選手通過折返點情形，陸續撤除賽事布置逐段解除管制。

另外，新北警將於賽事起（終）點區域規劃巡邏偵檢小組攜帶金屬探測器，加強會場周邊安全查察與巡邏，加強盤查作為，籲請民眾配合。

▲2021新北市萬金石馬拉松防疫措施。（圖／新北市交通警察大隊提供）

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