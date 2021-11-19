▲金山分局志工在職教育訓練，新北警長黃宗仁視訊現身感謝辛勞。金山警分局長林詮峰（中）、金山警分局志工中隊長吳春雄（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局今（26日）舉辦志工在職教育訓練講習，警局長黃宗仁重視「五力」親自於會場視訊主持訓練課程，分局長林詮峰共同勉勵志工人員常年辛勞執行勤務，協力本分局各項治安及關懷社會面服務工作。警察局長黃宗仁「阿仁哥」以視訊方式與金山警分局志工人員互動，一同感受局長阿仁哥的親和力及溫暖。

警察局長黃宗仁首先分享在遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都之冠，另施政滿意度就警政治安部分連續兩年成為六都第一。今年全台灣歷經新冠肺炎、非洲豬瘟等重大事件，但新北警方仍堅忍不懈地維護治安。

▲新北警長黃宗仁視訊現身。

黃宗仁表示，近期街頭暴力鬥毆事件頻傳，整個社會從北至南充斥暴戾之氣，新北警對於不法份子滋事鬥毆，或傷害無辜善良百姓，絕對不會容忍，一旦發生立即啟動快打部隊，以優勢警力趕赴現場，壓制暴徒囂張氣焰，守護人民生命財產安全，對此他最不能接受的就是有心人士藉機操弄，侮辱、抹黑辛勞的基層員警。

黃宗仁說，請各位志工成員們，主動跳出來為警方澄清說明，以激勵新北警的士氣，共同守護治安。最後阿仁哥與現場的志工人員一齊合唱「堅持、台灣英雄」，現場充斥歡樂和諧的氣氛。

▲金山警分局長林詮峰感謝志工伙伴們一年來對分局的協助。

金山警分局長林詮峰表示，新北市警察局長「阿仁哥」非常重視志工在職教育訓練，並指阿仁哥局長是一位非常重視民力的警察局長，相信「五力」（民防、義交、志工、義警、巡守）齊發，民力與警察相互配合，共同打擊可惡的詐騙集團，持續剷除惡質詐騙犯罪，守護民眾生命財產安全，讓新北市的治安堅若磐石。

分局長林詮峰感謝志工伙伴們一年來對分局的協助，希望能持續展現志工服務精神，感謝她們長期投入分局志願服務，展現志工無私奉獻，助人最樂精神，是金山分局志工的最佳表率。

▲金山警分局志工中隊長吳春雄。

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