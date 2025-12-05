政論節目秀小草女神泳裝照酸「吸豬哥票」　陳智菡痛批：毫無底線

記者郭運興／台北報導

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）因亮眼外型被外界稱為小草女神，日前宣布有意參選台中市議員，政論節目4日卻拿有劉芩妤泳裝照的報導討論，女主持人先是表示「算是會吸引到很多豬哥票」、鍾年晃則說「連衣服都買不起，布料都買那麼少的」。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（5日）開轟，政論節目以帶有性暗示的詞彙、輕蔑訕笑的態度，去評論女性參政者私下穿著，這是台灣社會所允許的嗎？除了毫無底線的笑人、黑人，還有能力產出更好的腳本？

陳智菡表示，政論節目一票男男女女一臉猥瑣，以帶有性暗示的詞彙、輕蔑訕笑的態度，去評論一位女性參政者私下穿著，這真的是台灣社會所允許的嗎？

陳智菡指出，女主持人拿著手板說「這個照片齁，算是會吸引到很多豬哥票的啦！這樣講沒錯吧」，一位因為婚外情而離開政壇，到綠營電視台耍嘴皮討生活的張姓名嘴，故意一邊看著照片，一邊高喊「清爽、清爽、清爽，黃國昌的第六金釵又多一個了」，女主持人高聲尖笑「哈哈哈哈哈」，鍾年晃也說「台灣經濟真的不好，連衣服都買不起，布料都買那麼少的」。

陳智菡表示，他們評論的，是本黨打算在台中參選的黨員劉芩妤，穿著泳裝po在社群的照片，目前尚未被提名，只是很有興趣投入公眾事務並有意參選，但因為台灣民眾黨的，都還沒登記就馬上成為該「政論節目」題材，好奇問一下，貴節目拿著她的私人照片在節目上大肆品頭論足、指指點點的時候，有先取得本人的授權嗎？

陳智菡質疑，請問鍾年晃先生你游泳的時候是都從頭包到腳嗎？不然是不是經濟不好、也要叫賴清德出來負責？再請問一下女主持人，照妳的邏輯，當妳在社群po出清涼美腿照的時候，是不是也想吸引詐騙集團或豬哥票？

陳智菡認為，自己相信這位女主持人一定不會認同成功是來自吸引豬哥票的說法，也相信今天之所以能夠穩拿主持棒，絕對不是靠外表或討男性主管歡心。將心比心，任何成功或正在朝自我理想道路前進的女性，也都不會希望自己的努力，被性別刻版印象給模糊稀釋、訕笑詆毀。

陳智菡說，自己認識的芩妤不管是之前在黨部上班的時間、或在黨的活動或節目主持，穿著都恰如其分，人家私下怎麼穿搭，到底是關妳們屁事?

陳智菡強調，貴節目除了討論女性從政者的粉底液、身材、外貌，毫無底線的笑人、損人、黑人，還有沒有能力，產出更好的腳本？

劉芩妤本人也表示，三立內部發生高層之子性侵事件卻未妥善處理，卻又能在節目上訕笑女性、把他人的身體當作節目效果，這樣的行為，真的稱得上尊重女性嗎？

劉芩妤直言，在私人社群分享生活，是因為自己相信身體自主、自信大方，是每個女性本來就應該擁有的權利；但這些都不該成為某些人輕蔑女性、物化女性的談資。

最後，劉芩妤強調，也希望同為女性的主持人，能多替女性發聲，千萬不要落入輕視女性的行列。

▼劉芩妤。（圖／翻攝IG／mimicfight）