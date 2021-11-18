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金山瑞芳巡守隊雙視訊連線　新北警長黃宗仁線上勉民力

▲金山瑞芳巡守隊雙視訊連線 新北警長局長黃宗仁線上勉民力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山瑞芳巡守隊雙視訊連線，新北警長黃宗仁線上勉民力。金山警分局長林詮峰（左）、新北市警察局長黃宗仁（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局為強化公寓大廈、社區、里守望相助組織人員之勤務運作，於今（18日）下午在分局4樓禮堂辦理任務訓練講習，守望相助隊人員75名坐滿整個禮堂，警察局長黃宗仁「阿仁哥」互相勉勵開啟雙邊視訊金山、瑞芳巡守隊，會中表揚5位金山警分局績優隊員，繼續協助新北警方維護治安。

警察局長黃宗仁「阿仁哥」則在瑞芳警分局，以視訊方式與金山警分局巡守隊互動，讓巡守隊的成員，一同感受局長阿仁哥的親和力及溫暖；副局長溫枝發則蒞臨金山警分局親自主持任務訓練。

黃宗仁首先分享在遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都之冠，另施政滿意度就警政治安部分連續兩年成為六都第一的喜訊，今年全台灣歷經武漢肺炎、非洲豬瘟等重大事件，但新北警方仍堅忍不懈地維護治安。

▲金山瑞芳巡守隊雙視訊連線 新北警長局長黃宗仁線上勉民力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警分局於4樓禮堂辦理守望相助隊任務訓練講習。

黃宗仁表示，近期街頭暴力鬥毆事件頻傳，整個社會從北至南充斥暴戾之氣，新北警對於不法份子滋事鬥毆，或傷害無辜善良百姓，絕對不會容忍，一旦發生立即啟動快打部隊，以優勢警力趕赴現場，壓制暴徒囂張氣焰，守護人民生命財產安全，對此他最不能接受的就是有心人士藉機操弄，侮辱、抹黑辛勞的基層員警。

黃宗仁說，請各位守望相助巡守隊的成員，主動跳出來為警方澄清說明，以激勵新北警的士氣，共同守護治安。最後阿仁哥與溫副局長也分別與現場的守望相助巡守隊成員一齊合唱「堅持」、「客家本色」，現場充斥歡樂和諧的氣氛。

金山警分局長林詮峰表示，守望相助巡守隊是協助警方維持社會治安的力量，也是警民間最好的橋樑與潤滑劑，守望相助隊伙伴們協助執行治安及犯罪預防勤務。

▲金山瑞芳巡守隊雙視訊連線 新北警長局長黃宗仁線上勉民力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副局長溫枝發則蒞臨金山警分局親自主持任務訓練。

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