▲農漁民長者免費健檢開跑，新北首創偏鄉地區到點服務。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

好康逗相報，廣受好評全國唯一新北農漁民長者免費健康檢查開跑囉！新北市政府農業局辦理全國唯一「農漁民長者免費健康檢查」，以預防醫學的角度為長者的健康把關，凡設籍新北市年滿50歲農漁會會員或農保被保險人，且去年度未參加健康檢查之農漁民長者，都可向所屬農漁會報名參加免費健康檢查，今年度加開偏鄉就近檢查服務。

聯醫院長項正川表示，本計畫針對農漁民長者常見健康問題規劃八大健康檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、低劑量肺部電腦斷層、醫師理學檢查等項目。另鑒於心血管疾病位居國人十大死因第二，為及早預防心血管疾病，今年度延續廣受好評的高階健檢項目「心血管鈣化指數分析」，此項技術屬於非侵襲性檢查，免注射顯影劑，以高科技電腦斷層掃描儀器檢查，5分鐘即可有效監測心血管疾病。

▲眼壓測量。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，感謝農業局貼心安排醫護人員來到漁會提供健康檢查服務，長者只要起床走出家門就能直接做檢查，大家報名都很踴躍，原本擔心新冠疫情不敢去醫院的長者，看到新北市立聯合醫院的專業服務，都特別要求要再到醫院做電腦斷層檢查。

農業局長李玟表示，今年度免費農漁民長者健康檢查首次開辦偏鄉健康檢查服務，由專業醫療團隊前往偏遠地區農漁會提供服務，現場除了提供一般檢查、醫師理學檢查等基礎項目，還有提供心血管、癌症篩檢、內臟功能、糖尿病篩檢等總計14項檢查，長者不必舟車勞頓到醫院也能享受高品質健檢服務。

此外，不論偏鄉檢查服務或是到院檢查服務，健檢後都有「售後服務」，醫院會親送檢查報告書，並安排專人健康諮詢，後續還有開設農漁民長者特別門診，預約即可至醫院就診，省時又方便，健檢期程到明年3月25日截止，尚未報名的農漁民長者請多多把握機會！

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