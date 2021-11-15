她接種莫德納8天後腦栓塞險死　治療4個月仍左半邊不聽使喚

▲基隆婦接種莫德納8天後「腦栓塞」，治療4個月仍左半邊不聽使喚。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區一名70多歲陳姓婦人，無慢性病史，今年7月6日初打莫德納疫苗第1劑8天後，發生急性腦栓塞，一度失去意識，送醫後進行動脈取栓手術，送入加護病房，治療長達4個月，婦人雖已恢復意識，但左側肢體仍無力，目前持續在醫院復健。

據了解，陳婦7月6日接種第1劑莫德納疫苗後，手臂持續發癢疼痛，且出現容易瘀血現象，直到7月14日晚上，身體突然開始顫抖，手部突無法控制，人癱軟在沙發上無法言語，身體不自覺傾斜、嘴角流有口沫等腦中風症狀。

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陳婦丈夫表示，太太平常身體健朗，也沒有慢性疾病，沒想到接種疫苗後出現狀況，8天後的晚上，2人一起在客廳看電視，太太要拿眼鏡配戴時，手部開始無法控制，無法掛上眼鏡，不久身體開始顫抖長達1至2分鐘，嚇得趕緊叫救護車送醫緊急開刀；目前治療長達4個月，希望市府能給予關心協助。

陳婦送醫後，院方立即施打血栓溶解劑，並進行動脈取栓手術，並轉入加護病房治療，直到陳婦人8月12日才轉至一般病房，目前逐漸康復，且能正常言語表達，唯獨左側肢體仍無力，持續在醫院復健中。

衛生局指出，已於7月19日協助通報疫苗不良反應事件，並於7月21日協助申請藥害救濟，並在10月29日將相關資料送至疾病管制署審議，並已連繫區公所及社會處主動協助家屬，並提供相關急難救助申請與社會資源。

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