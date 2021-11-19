她露38J超兇巨乳！PO深溝片「被ban掉」8帳號　冤喊：我又沒啪啪

▲38J巨乳網紅芙琳（Shirley Flynn）控訴一年多以來就被「Ban掉」8組TikTok帳號。（圖／翻攝自IG／@busty_malone_，下同）

記者張寧倢／編譯

英國西米德蘭茲郡（West Midlands）的巨乳網紅芙琳（Shirley Flynn）胸圍尺寸達到驚人的38J罩杯，平時喜歡利用工作之餘經營網路社群，也包含許多歐美明星愛用的TikTok（海外版抖音），殊不知才用16個月，已經被「Ban掉」8組帳號。

芙琳接受《每日星報》專訪時表示，她開始使用TikTok至今僅16個月，期間竟然不斷遭到官方封鎖帳號，最近連她辦的第8個帳號也被「Ban掉」，不僅流失了許多影片，粉絲數也8度慘遭歸零，「我確實露了很多乳溝，也發布一些調情的內容，但影片中沒有裸露，也從來沒有拍攝性行為，我不會撫摸自己或是做任何類似的動作，也不做任何不恰當的行為。」

▲芙琳認為，因為自己是「大胸女」才遭到TikTok歧視。

芙琳說，她很喜歡拍TikTok短片當作消遣，但所有影片都沒有獲利，甚至在Instagram和Facebook上的內容也都沒有任何報酬，單純是為了好玩才拍的，所有網路平台就只有TikTok多次刪除她的影片，連部分沒露乳溝的影片也被禁播，有時候可以透過申訴救回影片，但後來連帳號都完全遭到封鎖。更讓她生氣的是，她看到其他發布類似影片的小胸女性竟然沒被封鎖。

芙琳怒批，「那些上圍不像我一樣豐滿，穿得卻比我少很多的女性，我看到她們在推薦觀看頁面上有著成千上萬次的播放流量。」她認為自己純粹是因為「胸部太大」而受到歧視和不公平的對待，於是她穿著寫有「尊重巨乳」（big boobs matter）標語的性感上衣，拍攝抗議影片。

▲芙琳表示，她發布的影片從來沒有露點，不明白為何會被禁。

據報導，芙琳是一名住在英格蘭西米德蘭茲郡的40多歲客服人員，經長穿著比基尼與跑趴用的性感服裝，炫耀自己傲人的胸部曲線。根據TikTok使用守則，用戶不得上傳、直播或轉發成人裸體與性活動相關影片，包含明確或含蓄地呈現性行為、口交、情慾接吻等，或喚起性刺激與描述性癖等內容。《每日星報》已向TikTok求證，但至今未獲回覆。

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