新手媽崩潰！婆婆大鬧產房逼她寶寶改名　「不改就是不尊重我」

▲女子生產時，婆婆突然逼她改掉寶寶名字。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來抱怨，婆婆竟然挑她生產時討論幫寶寶改名的事情，而且如果不從對方就大吵大鬧，「你如果不改，就是不尊重我這個婆婆」，誇張行徑讓她不敢置信，也在網路上引發討論。

這名女網友在TikTok上拍影表示，這是她和丈夫的第一胎，寶寶的名字早在懷孕初期2人就決定好，他們都十分喜歡這個名字，還印在許多為寶寶準備的東西上，沒想到要生產時，婆婆居然在產房內逼他們改名。

女網友表示，「我當時只開了8公分，沒有打麻醉非常痛苦，她卻在旁邊拼命吼叫，說我們不尊重她，她是孩子祖母她也有權利取名」，好不容易等到陣痛情況比較趨緩，她立即告訴婆婆，「你別再說了，如果你不能停就離開，因為我現在很痛苦也很生氣」。

女子表示，婆婆被下逐客令後，不但不離開還哭著和她兒子哭訴，「她一直罵我怎麼如此苛薄又沒禮貌，她身為祖母也有取名權利，我怎麼能這樣對她」，讓她十分無奈。影片獲得78萬人次點閱，婆婆大鬧產房的行為讓許多網友表示，「我當下會請護士送她出去」、「我也有過類似經驗，後來生第二胎就不讓她進來了」。

▼女子的故事在TikTok引發網友討論。（圖／翻攝自TikTok）