婚姻是否長久「婚禮上3跡象」洩端倪　 伴郎伴娘1舉動也露餡

▲美國一名婚攝分享，如何從婚禮上的3大跡象，預測一段婚姻是否長久。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合報導

美國阿肯色州的婚禮攝影師夏拉（Shayla Herrington）分享資深前輩經驗，如何從婚禮上的3個跡象，判斷一段婚姻是否長久，而且不只是新人的表現，就連伴郎伴娘的舉動也能看出端倪。她在TikTok解說這些看似隱晦的不和諧徵兆，引發熱烈討論。

首先，如果新郎或新娘在婚禮上，獨自與家人拍攝超過3張全家福，卻完全沒有找另一半合影，可能啟人疑竇。夏拉也直言，對她來說，這樣的舉動實在有點奇怪。

第二個跡象是，伴郎或伴娘在準備、敬酒或做其他事情時，避談新娘或新郎，這通常表明某一方的朋友不太贊成這段關係，或者已經知道有些事情不對勁。第三個跡象是，新郎或新娘在婚禮上花更多時間與親友待在一起，而非自己的另一半。

▲網友對於夏拉分享的3大跡象意見分歧。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



夏拉指出，這位前輩擔任婚攝超過15年，還宣稱3點經驗法則幾乎都能「預測成功」。一些網友非常贊同，「我的前夫在婚禮上幾乎沒有陪在我身邊，他的伴郎甚至完全沒有跟我打招呼。」但也有不少人認為，新郎或新娘做出上述3種行為，也可能另有原因，不一定能夠反映新人是否感情穩固。

還有人提出自己的觀察經驗，「老實說，我認為一個很重大指標，就是一場盛大且昂貴的婚禮。他們似乎想在大家面前作秀，而不是那麼在乎自己的婚姻。」

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