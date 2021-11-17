　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚姻是否長久「婚禮上3跡象」洩端倪　 伴郎伴娘1舉動也露餡

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲美國一名婚攝分享，如何從婚禮上的3大跡象，預測一段婚姻是否長久。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合報導

美國阿肯色州的婚禮攝影師夏拉（Shayla Herrington）分享資深前輩經驗，如何從婚禮上的3個跡象，判斷一段婚姻是否長久，而且不只是新人的表現，就連伴郎伴娘的舉動也能看出端倪。她在TikTok解說這些看似隱晦的不和諧徵兆，引發熱烈討論。

首先，如果新郎或新娘在婚禮上，獨自與家人拍攝超過3張全家福，卻完全沒有找另一半合影，可能啟人疑竇。夏拉也直言，對她來說，這樣的舉動實在有點奇怪。

第二個跡象是，伴郎或伴娘在準備、敬酒或做其他事情時，避談新娘或新郎，這通常表明某一方的朋友不太贊成這段關係，或者已經知道有些事情不對勁。第三個跡象是，新郎或新娘在婚禮上花更多時間與親友待在一起，而非自己的另一半。

▲新郎新娘,婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲網友對於夏拉分享的3大跡象意見分歧。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

夏拉指出，這位前輩擔任婚攝超過15年，還宣稱3點經驗法則幾乎都能「預測成功」。一些網友非常贊同，「我的前夫在婚禮上幾乎沒有陪在我身邊，他的伴郎甚至完全沒有跟我打招呼。」但也有不少人認為，新郎或新娘做出上述3種行為，也可能另有原因，不一定能夠反映新人是否感情穩固。

還有人提出自己的觀察經驗，「老實說，我認為一個很重大指標，就是一場盛大且昂貴的婚禮。他們似乎想在大家面前作秀，而不是那麼在乎自己的婚姻。」

@shaylamherrington

Do you think this holds some truth? ##bride ##bridetobe ##weddingphotographer ##couple ##engaged ##videographer ##weddings

♬ original sound - Shayla Herrington

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

 

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
全國750萬學生個資遭駭！身分證號、父母職業、住址、電話被轉
獨／超速罰單開錯了！　警方認了撤回34張
夜會女議員「牽手依偎」　周勝考發聲明：兄妹互動
快訊／北市幼兒園「2童1師」被蜂叮傷　警消也遭攻擊
棒棒哥被射臉！狼狽沖水繼續嗆　完整影片曝光
連千毅求饒「月薪只50k」　曾跩嗆澎恰恰這句被挖出
「不爽被超」拿棒攔車：屌什麼東西？　球棒哥到案了
18位「高端戰士」衝混打！　這廠牌最多人選
前衛生局長偷吃女秘書！　被控停國道「車震口愛」GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

愛子公主成年禮借姑姑「二手皇冠」！替皇室省2800萬　創150年首例

女大生約砲高帥壯男遇害　生日前一天「身體被折半」藏屍行李箱

看拜登親口說「不鼓勵獨立」　對台立場頻頻口誤！幕僚狂善後

歐洲疫情反彈　未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

受虐少女淪「寄養爸」洩慾工具！家暴獲安置　反遭性虐蹂躪

美國安顧問：美中同意研究「軍備控制談判」　避免兩國衝突成共識

美參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

婚姻是否長久「婚禮上3跡象」洩端倪　 伴郎伴娘1舉動也露餡

世界最偏遠飯店！坐落1800米高山「只能搭機抵達」　一晚要價27萬

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

愛子公主成年禮借姑姑「二手皇冠」！替皇室省2800萬　創150年首例

女大生約砲高帥壯男遇害　生日前一天「身體被折半」藏屍行李箱

看拜登親口說「不鼓勵獨立」　對台立場頻頻口誤！幕僚狂善後

歐洲疫情反彈　未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

受虐少女淪「寄養爸」洩慾工具！家暴獲安置　反遭性虐蹂躪

美國安顧問：美中同意研究「軍備控制談判」　避免兩國衝突成共識

美參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

婚姻是否長久「婚禮上3跡象」洩端倪　 伴郎伴娘1舉動也露餡

世界最偏遠飯店！坐落1800米高山「只能搭機抵達」　一晚要價27萬

中信盃黑豹旗／羅東高工轉木棒首闖32強　成績其次！態度最重要

西蒙斯客場6連戰缺席　七六人開鍘每場罰款破千萬台幣

女星集郵《魷魚遊戲》！影帝也瘋狂　李奧納多興奮問：他們在哪？

謝淑薇WTA年終賽女雙冠軍戰門票到手！　個人生涯第2冠就差一勝

前NBA籃網扣將麥卡洛降臨PLG　新北國王3洋將到齊

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

補教名師聯手駭客偷全國750萬學生資料　貴族學校學生個資全曝光

冷氣團「從北極圈直衝而下」　鄭明典曝：2股冷空氣接力襲台

馬自達跨界休旅CX-50北美亮相　骨子裡有TOYOTA新車共通基因？

國際熱門新聞

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

賣血集團徵青年打工！5人血被抽乾慘死

熱吻鬍子男　她下巴潰爛一大片

樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

厄瓜多總統：黑手黨在血洗奪權

拜習會後　華郵：美將宣布抵制北京冬奧

健身男緊盯人妻「渾圓形狀」被嗆1句話秒認了

女中士爆偷窺男同袍　辯：想確認有沒好好洗澡

每6小時失憶一次　他每天重新愛上她

快訊／白宮：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95國　中國被排除

拜登：美關切非和平手段改變台灣未來

更多熱門

相關新聞

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

Tiktok用戶@mnmnooxx00經常分享正妹影片，而影片中的女子都是有著豪乳翹臀的「激瘦美女」，她們刻意在側身鑽縫隙時舉起雙手，大秀火辣身材，掀起許多網友注意。但因為身材比例太不科學，意外引發國外年輕網友模仿，或是使用誇張的濾鏡來反諷激瘦美女的影片。

輪椅新娘「站起走紅毯」　新郎激動淚崩

輪椅新娘「站起走紅毯」　新郎激動淚崩

BLACKPINK現身派瑞絲「第二場婚禮」

BLACKPINK現身派瑞絲「第二場婚禮」

1歲女兒超暖　手語+奶音為失聰父「解釋」

1歲女兒超暖　手語+奶音為失聰父「解釋」

電眼零死角放送！　情侶「影廳內壞壞」員工都在看

電眼零死角放送！　情侶「影廳內壞壞」員工都在看

關鍵字：

TikTok婚禮婚攝

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

李千那爆假戲真做黃尚禾！

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面