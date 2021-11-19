他擁34cm世界最大鵰！比女優手腕粗　曝「巨根歪歪」坐到一秒痛爆

▲法肯（Jonah Falcon）擁有傲人的34公分陰莖，他自曝有時會不慎坐到自己的生殖器。（圖／翻攝自Facebook／Jonah Falcon）

記者張寧倢／綜合報導

51歲美國男子法肯（Jonah Falcon）號稱擁有34公分「全世界最大陰莖」，自曝和好萊塢一線女星私約「試槍」，也曾在劇集《黑道家族》（The Sopranos）和《慾望城市》（Sex and the City）客串演出。他近日接受英國ITV脫口秀《今日晨間》訪問時透露，他的陰莖長到當「跑到後面」時屁股會不小心坐到。

▲法肯因為「下面太大包」，常常在機場被安檢人員攔下檢查。（圖／翻攝自IG）

根據《太陽報》、《每日星報》報導，出生於加州的演員兼主持人法肯1999年在一部紀錄片中被稱為擁有「世上最大陰莖」的男人，儘管金氏世界紀錄沒有這項驗證，但此後法肯與他的34公分生殖器在全球爆紅，自曝曾和幾位色情片演員、奧斯卡得獎女星等名人有過性關係，許多女人也爭相邀約「試槍」，還有女優說法肯的陰莖比她的手腕還粗。

法肯18日接受ITV《今日晨間》脫口秀專訪時表示，他厭倦了人們時常要求他當面掏褲襠量尺寸，「我已經做過上萬次這種事，真的受夠了。」法肯直接把手機裡的照片拿給主持人看，「為你們貼心準備的，這樣你們就不用費心想像，或拿物品比擬尺寸。」兩名主持人看完當場張大嘴巴，倒抽一口氣，還紛紛驚嘆「我的老天！」、「地獄之火，恭喜你！」等誇張反應。

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不過法肯表示，帶著「超大性器」過生活其實有許多不便之處，除了常被機場安檢人員攔下檢查外，對演藝生涯也產生負面影響，「它妨礙了我的表演，他們會說，『我們不能用他，他的陰莖尺寸是出了名的』。」另外，他也澄清目前為止他還沒有卡過褲襠拉鍊，只是有時候陰莖會不自主「跑到後面去」，一個不小心屁股就可能坐到生殖器，讓他痛到嗷嗷哀嚎。但法肯表示，他不會去改變陰莖尺寸，會持續地「做自己」，「因為我就是我，我沒有特別想要與眾不同。」

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