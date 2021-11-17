豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫　雙手一舉辣爆！

記者黃翊婷／綜合報導

Tiktok用戶@mnmnooxx00經常分享正妹影片，而影片中的女子都是有著豪乳翹臀的「激瘦美女」，她們刻意在側身鑽縫隙時舉起雙手，大秀火辣身材，掀起許多網友注意。但因為身材比例太不科學，意外引發國外年輕網友模仿，或是使用誇張的濾鏡來反諷激瘦美女的影片。

▲影片中的女子身材比例十分不科學。（圖／翻攝自Tiktok／@mnmnooxx00）

根據《Know Your Meme》報導，激瘦美女風潮一開始是在今年10月11日由Tiktok用戶@willkime上傳影片，影片內容清一色都是一名深色長髮的高挑正妹，側身閃過路人或是鑽建築物縫隙的畫面，似乎是在刻意展現纖瘦卻又前凸後翹的好身材，沒想到意外吸引許多人注意，1個月內獲得200萬次播放和5萬6400個讚。

接著，Tiktok用戶@mnmnooxx00也開始分享相同的影片，一樣獲得許多關注。國外網友甚至開始模仿影片內容，假裝在校園內側身閃過同學們，或是使用誇張濾鏡把自己的身材變得又細又長，然後在影片中添加瘦身等標註，反諷原始影片裡那些身材極度不科學的「真人娜美」。