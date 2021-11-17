蔡英文、賴清德、蘇貞昌18日基隆合體　公投說明爆場開設第二現場

▲總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌18日將於基隆公投說明會合體，據悉報名民眾確定大爆場。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

面對1218四大公投，民進黨啟動全台宣講後，基層熱度不斷升溫，總統蔡英文、副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌18日晚間將前往基隆「合體開講」。據悉，參與民眾預計破千人「大爆場」，黨部還得開第二現場，以直播方式讓民眾參與。

民進黨針對四大公投，在蔡英文下令之下，全黨總動員，賴清德、蘇貞昌，以及桃園市長鄭文燦等黨內大咖，也都賣命全台奔走開講；而綠營基層也備受鼓舞，在動員上熱度更是不斷升溫。

民進黨的說明會18日晚間前往基隆，除了在地大家長、基隆市長林右昌、基隆立委蔡適應將登台演說外，更邀請蘇貞昌、賴清德與蔡英文，三大重量級來賓「合體開講」。

據悉，參與民眾預計破千人，確定「大爆場」，黨部本來只規劃在基隆彭園會館3樓舉辦活動，但因為報名人數已超過負荷，導致被迫在二樓開設第二現場、架設畫面，以直播方式讓民眾參與。

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