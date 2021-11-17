稱掃黑行動讓博弈業者聞風喪膽　羅智強：證明盧秀燕說到做到

▲盧秀燕表示，敢在台中逞兇犯案，天涯海角絕不放過嚴查嚴辦。（圖／台中市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中市日前發生1名宋姓男大學生駕車不慎與他人車輛擦撞，遭3名男子打傷，送加護病房治療，市長盧秀燕日前強調，只要敢在台中逞兇犯案，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」，台北市議員羅智強表示，全台的網路博奕業者為避風頭紛紛將網站改名，甚至關閉網站，百億的下注金一夕蒸發，「證明盧秀燕市長的掃黑，是說到做到。」

羅智強指出，瑪莎拉蒂毆人惡少被逮後，他所投資的博奕網站也被起底，台中警察馬不停蹄，破獲惡少幕後集團，現在新聞傳出，全台的網路博奕業者為避風頭紛紛將網站改名，甚至直接嚇得把網站關閉，百億的下注金一夕蒸發，「證明盧秀燕市長的掃黑，是說到做到。」

羅智強表示，盧秀燕的亮眼表現也展現在數據上，以暴力犯罪率來看，台中是六都最低僅1.28，遠低於最高台南的4.26，過去南部也發生幾起重大刑案，蘇貞昌在媒體前震怒、並換下高雄丶台南的警察局長，「但震怒過後，有任何策進作為嗎？」

羅智強指出，博奕業者聞風喪膽，證明盧秀燕掃黑最認真，也支持盧秀燕趁此機會整頓治安，「蘇貞昌軟弱無力，讓盧秀燕為民扛起來吧！」