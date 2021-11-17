台北通又出包！議員爆「熊好券不能用」 北市：高流量造成效能消耗

▲台北通晚間突傳大當機。（資料照／記者曾筠淇攝）



記者袁茵、杜冠霖／台北報導

今（17日）晚間台北通app突然系統大當無法使用，民眾要使用熊好券時系統顯示異常錯誤，北市資訊局表示系統因民眾頻繁使用，高流量造成原本台北通地圖圖層模組效能消耗，進行資源調節後恢復效能。

台北通傍晚大當機，台北市議員許家蓓表示，接獲民眾反映，方才晚餐時間原本想要用熊好券吃一頓美食，也支持自己喜歡的店家。結果打開台北通APP，系統又出狀況沒辦法用熊好券，振興的美意大打折扣！

許家蓓指出，柯文哲口口聲聲說要數位轉型，連振興券都限制台北通APP才能抽，無視數位落差。結果台北通還是一再出現系統問題，「台北市政府必須優化系統、徹底檢討，而不是只想衝台北通會員數、收集民眾個資！如果APP一直出狀況，只會讓民眾越來越不願意使用！」

對此，台北市資訊局表示，熊好券自下午5時出現系統緩慢，影響熊好券的兌換作業，民眾反應後，資訊團隊立即分析與處理，直至8時30起系統效能逐步提昇，經分析主要是民眾在查詢熊好券的適用店家時，頻繁使用優惠商家及優惠地圖，高流量造成原本台北通地圖圖層模組效能消耗。

資訊局指出，進行資源調節後，恢復效能，民眾因系統緩慢而無法完成兌券，在系統恢復後即可正常使用，並不會影響民眾權益。