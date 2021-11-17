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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲赴凱道送紅豆湯、藍白拖　羅智強回贈墨鏡：遮一下你的白目

▲柯文哲晚間與羅智強在凱道同台，送上藍白拖及紅豆湯。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲晚間與羅智強在凱道同台，送上藍白拖及紅豆湯。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，國民黨台北市議員羅智強日前發起夜宿凱道49天活動，17日與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲合體。只見柯文哲贈送羅智強一碗紅豆湯與一雙藍白拖，而羅智強則回送墨鏡一副，意指要遮一下柯文哲的「白目」。

柯文哲5日赴市議會進行市政總質詢，羅智強表示，自己要到凱道夜宿街頭49天，呼籲大家把時間留給公投，並詢問柯文哲要不要一起去睡一晚？柯文哲當時回應，「很久沒露營，不要啦！」但自己有空會去看一下。

柯文哲17日晚間履約，晚間8時35分左右抵達凱道，與羅智強合體。柯文哲表示，自己依照約定前來贈送紅豆湯一碗、藍白拖鞋一雙。

不過，羅智強卻笑說，送藍白拖加紅豆湯是政治不正確，因為是「藍白紅共」。柯文哲則笑說自己不曉得，並且在拖鞋上簽上自己的姓名。

而羅智強也解釋，過去柯文哲賜予他「小強」的名字，當時他自稱是打不死的小強，結果卻被柯文哲說「沒遇過藍白拖」，所以柯文哲才會選擇送藍白拖鞋。

只見羅智強也拿出一副墨鏡當作回禮，他直言，因為柯文哲平常都自稱白目，「所以送墨鏡遮你（柯文哲）的白目，我們互相虧一下！」

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▲柯文哲晚間與羅智強在凱道同台，送上藍白拖及紅豆湯。（圖／記者林敬旻攝）

▼柯文哲赴凱道送紅豆湯，羅智強回贈墨鏡稱要遮一下他的白目。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼柯文哲赴凱道送紅豆湯，羅智強回贈墨鏡稱要遮一下他的白目。（圖／記者黃軍瑋攝）

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